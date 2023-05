El 20 de mayo: Se hará una campaña en Larroque para donar sangre y médula ósea

Al igual que el año pasado, se harán presentes profesionales del banco de la vecina ciudad, para llevar adelante la campaña que consiste en donar sangre e inscribirse para donación de médula ósea.

“Quienes lo deseen, ven la necesidad y la importancia de realizar la donación de sangre, pueden concurrir ese día al hospital de nuestra localidad, para proceder a la extracción correspondiente de los potenciales donantes”, explicó Diego Ortolano, a cargo de la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental.

Explicó “como sabemos, es una medida extremadamente importante, porque permite enfrentar las contingencias sanitarias, principalmente en nuestro lugar de referencia y de derivación que es la ciudad de Gualeguaychú, donde el Banco de Sangre cumple un rol fundamental, asegurando el suministro de sangre a todas las entidades de salud de la zona, tanto públicas como privadas”.

Médula Ósea

“La novedad en esta ocasión, es que se agrega la posibilidad para quienes quieran ser donantes de médula ósea (MO), se puedan inscribir en ese mismo proceso o manifestar su voluntad de no hacerlo”, agregó el médico. Agregando “la donación de MO es importante y no es como otra donación que se extirpa un órgano, solo se saca sangre de la misma manera que la misma donación de sangre y que es extremadamente importante porque existen muchas enfermedades de la MO como la leucemia o algunas displasias medulares, donde se necesitan hacer un trasplante de MO y a diferencia de lo que la gente cree, en el mayor de los casos, los familiares no son compatibles y eso hay que aclararlo, porque aproximadamente en el 70% no se encuentra la compatibilidad, lo cual hace más importante aún recurrir a los bancos de sangre para poder salvarle la vida a alguien que este cursando un proceso medular o proliferativo o displásico de la médula”.

El funcionario también comentó “es un trabajo conjunto con el Hospital local, nuestro Centro de Salud, a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental municipal y es bueno que quienes estén decididos sepan de los requisitos y ya pueden ir anotándose en el San Isidro o en el CAPS”

Condiciones generales

-Edad: 18 a 65 años.

-Peso: mayor a 55 Kg.

-Estado físico: sanos y estar bien descansados.

-No presentarse en ayunas: tomar abundante líquido.

-Desayuno liviano.

Si están medicados o no se ajustan a alguna de estas condiciones, consultar en el Centro de Salud “Dr. Santiago Bugnard”; el Hospital “San Isidro Labrador” o al Banco de Sangre, Nuevo Hospital “Centenario”, [email protected], Gualeguaychú, Tel. 3446-15227883, de lunes a viernes, en horas de la mañana.

Quienes NO pueden donar:

-Por 3 días: infecciones, vómitos o diarrea. Luego de un tratamiento

odontológico.

-Por una semana: después de haber padecido gripe, anginas. Luego de

haber tomado antibióticos. En caso de ser donante de plaquetas: si ha

consumido aspirinas o antiinflamatorios.

-Por dos semanas: Luego de haber recibido alta médica por COVID-19.

-Por 2 meses: hombres luego de una donación de sangre.

-Por 3 meses: mujeres luego de una donación de sangre.

-Por 1 año: luego de una transfusión de sangre, plasma o plaquetas.

Luego de realizarse tatuajes, perforaciones corporales o acupuntura. Luego de una cesárea, parto o aborto.

Luego de una endoscopia, laparoscopía, biopsia, cirugía o colonoscopia.

Luego de conductas de riesgo (relaciones sexuales ocasionales sin uso de preservativo)

-Luego de haber recibido las siguientes vacunas:

-1 Día: Gripe-influenza, Difteria, Tetanos, Cólera, Tifus, Paratifus, Coqueluche, Salk, Hepatitis B, Hepatitis A, ANTRA.

-2 Días: Neumococo.

-3 Días: Vacuna contra COVID-19.

-15 Días: Sarampión, Parotiditis, Fiebre amarilla, Sabin, BCG, Anti-tiroides oral.

-1 Mes: Rubeola, Varicela, Zoster.

-1 Aaño: Vacuna en fase experimental, Vacuna antirrábica (con

antecedente de moderdedura).

¿Quiénes NO pueden donar?

Antecedentes clínicos:

-Quienes hayan sufrido Mal de Chagas, Hepatitis, Tuberculosis, Úlcera duodenal, Diabéticos en tratamiento con insulina.

-Enfermos con HIV, HEPATITIS B, HEPATITIS C o quienes pertenezcan a grupos de alto riesgo en la trasmisión de las mismas.

-Hemofílicos.

-Personas tratadas con hormonas de crecimiento.

-Enfermos o convalecientes de paludismo; brucelosis; sífilis u otra enfermedad venérea.

-Afecciones renales; insuficiencia cardíaca o coronaria; accidente cerebrovascular, cáncer.

-Alérgicos a medicamentos; alérgicos o asmáticos en etapa aguda, enfermos de la piel.

-Anémicos o con trastornos de la coagulación.

-Embarazadas o en período de lactancia