En una charla llena de afecto, el relator que sigue la campaña de Central y que llegó a jurarle "amor eterno" tras una histórica actuación en la semifinal de la Copa Entre Ríos, entrevistó a Gonzálo Perez Romani, el portero con más presencias en el arco del rojo en toda su historia, desde su llegada en el año 2015, pocos días después del primer campeonato provincial obtenido por el club.

El historial además indica que fue uno de los más ganadores, con cinco títulos conquistados, el primero, como figura en la obtención de la Copa Gualeguaychú en 2019, tricampeón consecutivo de la liga departamental entre 2019 y 2022 y gran responsable de haber llegado a la final de la Copa Entre Ríos, que después terminó ganando de forma épica a Deportivo Urdinarrain, pero para eso, en la semifinal en Concordia, contuvo tres remates en la definición por penales.

El "Yanki" le explicó a Leo, que en los últimos días se aceleró lo que venía planificando, su partida a Italia: "Una cosa que la venía pensando ya hace un tiempo, de dejar el país. Pero bueno, se dio se dio todo de forma apresurada, la idea no era irse tan rápido y en una semana más o menos, se dio todo tan rápido. que no me dio tiempo de poder hablar con mi compañeros, de hablar con el técnico". En otro tramo de la charla explicó que ya tiene los pasajes para fin de mes y que su último partido será el próximo, ante Black River, aunque seguirá a disposición del club hasta que se vaya, por si lo necesitan.

Por supuesto que la charla repasó la trayectoria deportiva de Gonzalo, desde su llegada procedente de Juventud Unida, repasando sus títulos y su permanencia récord en el arco de Central, una presencia que claramente se va a extrañar, y no solo por el buen nivel de sus actuaciones, como aclara Leo Plaza, sino por su personalidad y características humanas, que refuerzan el deseo, de que adonde vaya y en lo que haga, el destino le regale lo mejor.