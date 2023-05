No se puede separar lo que somos de los edificios, los lugares, las instituciones, los hechos y los personajes que nos nutrieron a lo largo de los 114 años de vida larroquense. A medida que avanza el tiempo, la vida en comunidad cierra y abre nuevos capítulos de su historia, y el sábado 6 de mayo, Larroque cerró una de esas etapas, que quizá sólo algunas almas sensibles detecten.

La sonrisa y una mano levantada, porque en la otra siempre llevaba una bolsa de plastillera, será la imagen que extrañaremos en el casual encuentro de este habitante de las callecitas pueblerinas, que alimentó el miedo, la risa, la admiración y la compasión de distintas generaciones.

Su apodo, está íntimamente asociado con el origen mismo de la villa, tanto que Roberto Romani evoca a la familia, además de en la canción "Los recuerdos de Don Claro" en una entrevista que Sabina Melchiori le hizo en 2020: "Cuando llegaban "los Palito" con su musiquita comenzaba la noche larga del carnaval en Larroque. Los humildes gallardetes y las espaciadas luminarias de "la veinticinco" se convertían en la explosión festiva para el desfile de la algarabía, y los disfraces extravagantes del pueblo chico".





Su andar por las calles pidiendo changas o revolviendo tachos de basura, que todos suponíamos por necesidad, contrastaba con la asistencia social por parte del municipio que recibía y la disposición de varias personas, que incluso lo acompañaron en sus últimas horas.

"Hombre sin maldad, humilde, honesto y trabajador" publicó Silvina González dentro de la dedicatoria de despedida, junto a unas fotos, una de ellas, junto a "Pachaco".

Ricardo Elena también le dedicó unas palabras, acompañadas por una foto con un texto que también recordó el pasado "carnavalesco" de sus antepasados.

Compartimos una publicación de Facundo Paredes, que grafica, una vez más, la ternura que Juancho despertaba. Sobre esa publicación, Raúl "Flit" Chaia comentó: Bellas palabras...que se comparten al 100% ...de parte de quienes nacimos en Larroque..../ Nos entretenía cuando le pediamos de Guri: "bellaquia Juan..." y el hacia tal cual un caballo ...,dando saltitos/ Siempre una SONRISA .../ Si habremos compartido esquinas con Juan , el otro Juan Herrera, Pachaco, otro Juan Ceballos, Petete, Bochi Bochi, Pocho, el Vasco..../ Esquinas de Doña Ángela o El Coco....,la lista es larga....,pero más la larga es la nostalgia de nuestras vivencias de pueblo..../abrazo a todos....,estén donde estén .../Ellos fueron parte de nuestra crianza .. / Flit. .

La publicación de Facundo

A Juan Domingo Rondán sólo lo conocíamos como Juancho Palito. De obvia procedencia de familia peronista (con ese nombre nació en 1952), fue, quizá, el máximo personaje que tuvo el barrio La Estación, nuestro barrio, como el Bocha lo fue del barrio San Isidro.



Una mañana, en pleno preparativo para una jornada de pesca, nos vio entre cañas y anzuelos, y se quedó a charlar. De ahí en más, cada vez que me veía (frente a mi casa o en cualquier punto de Larroque) me preguntaba: “¿Cuándo vamos a pescar?”. Y si no lo preguntaba él, se lo preguntaba yo. Más que una conversación, ese diálogo se transformó en una especie de acto reflejo, como quienes se persignan al pasar frente a un símbolo religioso.



Yo me fui a estudiar a Rosario y hoy trabajo allá (digo “allá” porque estas líneas las escribo desde la misma casa donde veía a diario pasar a Juancho). No volvimos a cruzarnos. En verdad, no volvimos a cruzarnos hasta unos 10 años después. Fue en una noche de boliche (joda de Navidad o Año Nuevo, no lo recuerdo bien). Entre la oscuridad y la música fuerte, alcancé a escuchar un “¿cuándo vamos a pescar?”. Me sorprendió que me reconociera. ¿Por qué no me iba a reconocer? como yo lo reconocía a él. Si en definitiva los años nos habían cambiado a ambos. Malditos prejuicios.



Él sobrevivía con changas, y luego, de una modesta jubilación. Nunca fuimos a pescar. En esta mañana bien otoñal, de lluvia y hojas embarradas, me enteré que había fallecido.