Con un llamado a la unidad, asumieron las nuevas autoridades de la UCR

Las flamantes autoridades son producto del proceso de internas partidarias que se llevó a cabo el 16 de abril último, done el sector denominado “Radicales para Conducir y Gobernar” -que llevó como candidato a Fuad Sosa- se impuso a “Cambio Radical”, que propuso la candidatura del intendente de Crespo, Darío Schneider, quien estuvo presente en el acto y formará parte de la conducción.



En un salón colmado de correligionarios, los diferentes dirigentes fueron subiendo al escenario y recibiendo sus correspondientes diplomas.



Cabe destacar que, teniendo en cuenta el resultado de la elección y en función de una decisión consensuada del Tribunal Electoral, la nueva nómina de autoridades está compuesta por dirigentes de los dos espacios que disputaron la interna.



El presidente electo, Fuad Sosa, cerró el acto, que se extendió por casi dos horas. En su discurso resaltó la incorporación de dirigentes del otro sector interno, instó al conjunto de la dirigencia a “trabajar juntos”, a “no descalificar al otro” y aseguró que hará todos los esfuerzos posibles por “hermanar al partido, ya que nadie es más que otro”.



Llamó a “potenciar la UCR”, afirmó que irá “a buscar a cada radical”, que dialogará “con todos”, convocó a una reunión del Comité para el próximo viernes y le puso fecha al próximo congreso partidario: el 3 de junio.



Antes hizo uso de la palabra Jorge Monge, presidente saliente del Comité, quien realizó un repaso por su gestión y destacó la importancia de haber confeccionado el Plan Estratégico para el Desarrollo de Entre Ríos, que contó con la participación de más de dos mil militantes de todos los sectores internos y de cada rincón de la provincia.



Sostuvo que “el principal problema político es superar y erradicar la decadencia a la que el peronismo llevó a la provincia” y lamentó que el Partido Justicialista haya hecho en la provincia lo que hizo con Concordia: “La han retrasado y postergado”.



Finalmente, llamó a fortalecer el partido y consideró que tal tarea es imposible de llevar adelante si entre los distintos sectores internos “se pone en duda las convicciones del otro”.



Más temprano asumió Sergio Avero como presidente del Comité Capital y, tras poner en funciones a los presidentes de cada una de las seccionales, afirmó que este encuentro “es el símbolo de la unidad partidaria que nos va a permitir ganar las elecciones”.



“La unidad partidaria debe ser inquebrantable”, enfatizó, al tiempo que resaltó que el radicalismo debe acercarse a la gente y que el puente para lograr esta tarea “es la revalorización de las seccionales”.



Atilio Benedetti fue otro de los dirigentes que tomó la palabra y, luego de hacer hincapié en la incorporación de la minoría, fustigó al Partido Justicialista: “De las últimas cuatro décadas, 22 años ha gobernado este peronismo de matriz concordiense que ha puesto a Entre Ríos en el lugar deplorable en el que está ahora”.



Luego, Gracia Jaroslavsky resaltó “el rol de la UCR Diversidad y de las mujeres”, a quienes pidió que “pongan por delante el coraje” y que “peleen por los espacios porque nadie les va a regalar nada. Las mujeres le ponemos corazón y alma a la coalición que va a gobernar Entre Ríos”.



También se dirigió a los presentes Fabián Rogel, quién cuestionó “la interna innecesaria”, instó al radicalismo a “ponerse de pie para gobernar la provincia” y recordó a ex gobernador Sergio Montiel, se indicó en un comunicado enviado a esta Agencia.



Además hizo uso de la palabra el presidente electo de la Juventud Radical, Gabriel Enguelberg, quien calificó al peronismo como “una casta de oligarcas que desde hace 40 años gobierna Concordia y la ha convertido en la capital de la pobreza y en la villa miseria más grande de la Mesopotamia”.



En tanto, la presidenta saliente, Julieta Carraza, dijo que “los jóvenes estamos para mucho más que repartir boletas y pintar carteles”, y exigió que se tenga en cuenta “nuestra manera de ver el mundo”.



Sobre el final se proyectó un video del ex presidente de la UCR Nacional, Ernesto Sanz, quien saludó a las nuevas autoridades del radicalismo entrerriano.