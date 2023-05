La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) publicó este martes los valores de referencia que dejaron las distintas categorías en los remates de hacienda en pie durante abril. Éstos son confeccionados a partir de los promedios obtenidos por las firmas consignatarias en las sociedades rurales entrerrianas.



Luego de un marzo con índices negativos, abril volvió a mostrar precios hacia arriba en casi todas las categorías, pero esos guarismos están lejos de transformarse en una recuperación esperada y necesaria del valor de la hacienda que sólo en 2022 quedó 50 puntos por debajo del índice inflacionario del país.

Cabe recordar que enero y febrero habían sido meses con flecha hacia arriba en cuanto los valores, pero marzo echó por tierra todo ello con bajas que llegaron hasta lo 19 puntos en algunas categorías y donde el novillo terminado se derrumbó 10%.

Abril entonces marcó los precios positivos más destacados en vaquillonas (+18,76%); terneros entre 150 y 180 kilos (+12,68%); terneras entre 90 y 240 kilos (+10,15%); terneras entre 150 y 180 kilos (+9,53%) y vacas de invernada (+8,02%).



“Resulta ilustrativo destacar que los productores llevan sus novillos, vacas, toros y terneros a los remates y los someten al proceso de oferta y demanda. Si hay alguien que no fija precio alguno es el productor. Puede gustarle o no el precio que se paga por sus animales, pero no tiene otro camino. No es formador de precios.



Eso debe quedar claro, porque cuando la carne no sube en las carnicerías nadie se acuerda del productor, pero cuando sube se acuerdan todos y eso es parte de un enorme desconocimiento del mercado. Aún hoy le brecha de la hacienda con la inflación es gigante pero muchas veces es más fácil echarle la culpa al campo que buscar las verdaderas razones”, explicaron desde FARER.



Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.