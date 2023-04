“Desde el 2006, cuando estuve a cargo de la dirección del Hospital ´San Isidro Labrador´, ya hablábamos de dengue que, como sabemos, es una enfermedad endémica en nuestro país, sobre todo en la zona del norte y el noroeste de la Argentina, actualmente con un incremento en los casos. Obviamente que, luego de lo sucedido con covid, salud ha tomado una trascendencia y una importancia que realmente tiene ante este tipo de temas”, comenzó explicando el funcionario.

Aclaró “más allá de los casos actuales, son cifras que se han dado en otros momentos, sabiendo que el dengue es cíclico y que se da cada 3 o 4 años, recordando que es una enfermedad que hace muchos años que la tenemos. Los casos de este año son importantes luego una sequía importante y ahora con lluvias que hace que prolifere el mosquito, sumado a un verano que no se termina, temperaturas que no bajan, eso condiciona un poco el ciclo del mosquito”.

En ese sentido acotó que “se necesitan alrededor de 3 a 4 semanas con temperaturas bajas en la noche para que el mosquito decaiga en su actividad. Mas allá de la ´tropicalización´ que vamos teniendo en sectores más amplios de nuestro país, sobre todo con los índices del verano pasado que no fueron normales”.

“De todas maneras, -aclaró- no amerita que nos quedemos de brazos cruzados, porque hay que hacer lo humanamente posible para no llegar a estos picos. Es cierto, al menos en nuestra localidad, trabajamos con medidas desde siempre y desde que asumimos la gestión municipal con monitoreos del aedes aegypti, lo que no significa que no vayamos a tener algún caso, si bien puede que no haya casos locales, pero si de personas que vengan a la ciudad, como algunos que se dieron en la vecina ciudad de Gualeguaychú, donde uno solo es autóctono y el resto importados y eso posibilita una circulación comunitaria”.

Control y prevención

Ortolano recordó “tenemos el control con ovitrampas que en estos días se están reforzando, que sirven para ver si hay huevos de mosquitos, que están ubicadas, en tiempos normales, en puntos equidistantes de la localidad y ahora se incrementan llegando a tener 50 en toda Larroque”, destacando “lo importante es la cuestión preventiva, cuando le decimos a la gente que no tenga agua en los floreros en el cementerio (que la cambie por arena); evitar que quede agua estancada en las casas, que cambie la que le deja a su mascota, es la medida de evitar el aedes aegypti que es un mosquito domiciliario”.

Mosquito domiciliario

Acotó “vive en nuestros domicilios y no vuela más de 100 metros, por eso cuando hay algún caso sospechoso el bloqueo se hace en forma estrellada en esos metros (agregando 50 más), desde el punto donde está el paciente febril. Por eso es importante la prevención adentro del domicilio, con la limpieza constante, mantener el pasto corto y no tener recipientes que nos pueden generar reservorios del huevo en el agua y si los tiene, cambiarla todos los días porque ahí es donde se genera”.

Finalmente, el funcionario explicó “no hay que tenerle miedo al charco de agua estancada después de las lluvias, porque el mosquito del dengue particularmente es exquisito, no pone huevos en charcos con barro o en alguna cuneta o zanja, donde si prolifera el mosquito común”.

Campaña de descacharrización

Adelantó “este lunes 24 iniciamos una campaña de descacharrización, por eso le pedimos a la gente de Larroque que aproveche y saque cada uno de los reservorios, hasta el más mínimo que tenga, porque es el lugar que le sirve al mosquito. Y pedirles también que a esos reservorios no los mezclen con ramas u otro tipo de residuos, porque genera inconvenientes en el reciclado. Será de manera exclusiva la descacharrización y es una buena oportunidad de incrementar el aseo en patios”.

La misma se llevará a cabo:

-Lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de abril.

-El camión recolector pasará a retirar esta clase de residuos exclusivamente.

Se recomienda:

-Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua.

-Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y puedan acumular agua cuando llueve.

-Mantener limpios patio o jardín, ordenados y desmalezados.