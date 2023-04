Gastón "Vasco" Benedetti nació en Larroque, Entre Ríos y se incorporó al Pincha a los 10 años donde recibió la formación futbolistica y educativa. Debutó en Primera el 31 de marzo pasado en el estadio UNO aunque había sido citado por primera vez como suplente el 7 de diciembre de 2020. En diálogo con el Deportivo 1270 el "Vasco" repasó su vida hasta cumplir su sueño.

"Tengo 22 años. Me dicen "Vasco" desde cuando vivía en la pensión. Es una historia cómica porque estaba Arruabarrena haciendo declaraciones en la tele y yo estaba comiendo abajo del televisor y mis compañeros encontraron que soy parecido a él por los rulitos y desde ahí quedó el apodo".

"Vine a un club como Estudiantes que nos forma muy bien. En lo personal siempre me sentí muy cómodo, siempre hay gente que te escucha, por ese lado no me costó tanto. Llegué desde Larroque (Entre Ríos) con 13 años a vivir a la pensión pero a los 10 ya había quedado en el club".

"En mis comienzos probé de enganche. Pero terminé siendo lateral en la 7° en la Liga Metropolitana. Los formadores que había en aquel momento eran Edgardo Zapiola, el "Tucu" (Juan) Krupoviesa y "Mauri" (Mauricio) Perotti".



"Lo que pasa con mi puesto es que siempre tiran atrás a los volantes. Tiene que ver con la visión del DT y poner al jugador que mejor pueda cumplir con esa posición. La condición es que hay que ser bastante completo, técnica para la salida y hay que tener marca porque en la mayoría del partido se necesita labor defensiva".

El camino para llegar a primera desde la cantera.

"El debut en primera es algo deseado desde que llegué al club. Esta es mi casa donde además de vivir y jugar hice todo el colegio secundario. En reserva hay muchos compañeros que están bien formados y preparados para subir a la máxima categoría".

"Me llamaron a jugar en primera después del clásico frente a Gimnasia y debuté en el partido contra Newell´s. Todos estamos preparados para el momento en que lo requiera el técnico y eso hace a la unión del grupo".

Los caminos nunca son fáciles para alcanzar los sueños. Benedetti transitó caminos difíciles para cumplir su sueño de estar en Primera.

"Me tuve que ir porque fui consciente que no había lugar para mí en ese momento. Me fui a préstamo a Guillermo Brown de Puerto Madryn. De todos modos me fui convencido que iba a volver a tratar de ganarme un lugar en el plantel. Aproveché a hacer todo lo posible para volver al máximo".

Mañana 15 de abril Boca Juniors recibe a Estudiantes por la fecha 12 de la Liga Profesional a las 19 hs.

"Jugar en la "Bombonera" es una chance muy linda pero pienso en ganar con Estudiantes".