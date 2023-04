Buen debut de Gastón Benedetti Taffarel como para pelear la titularidad en Estudiantes

El 13 le trajo suerte al lateral larroquense que hoy tuvo su baustismo de fuego en primera división del fútbol argentino en el triunfo de su equipo por 3 a 0 frente a la lepra, dando un paso firme en la lucha por el puesto que tendrá con el experimentado Emmanuel Mas, de pasado en Boca y San Lorenzo, entre otros equipos.



Dominguez, el técnico que reemplazó a Balbo en el banco del León platense, confió en él y el Vasquito no lo defraudó, con un despliegue físico muy interesante, presión, buenos pases y ofreciéndose como un receptor confiable tanto en la salida por su lateral como en el ataque.

Un pase de Gastón al área se convirtió en una de las más claras de Estudiantes para abrir el marcador, que Mauro Boselli no pudo aprovechar y un compañero remató sobre el travesaño.

Al debutante no le pesó para nada ser parte del once titular y aunque sobre el último cuarto de hora comenzó a dar muestras de cansancio, por lo que fue reemplazado, nunca bajó la intensidad y estuvo presente tanto en la presión sobre los atacantes del equipo rosarino como en la generación de juego para abastecer a los delanteros propios.

Ese sacrificio y la cantidad de aciertos que tuvo, fue premiado por los comentarios de Federico Bulos y Gustavo López en la transmisión de ESPN y por el aplauso generalizado desde las tribunas, por la hinchada presente en el estadio o mirando por TV o streaming, entre la que seguramente había lágrimas de emoción de sus padres, Jorge y Zulma, sus familiares y de todos los orgullosos larroquenses que estuvieron pendientes de esta jornada histórica para el deporte de nuestra ciudad.

Comentarios de la hinchada del Pincha sobre Gastón

En el facebook oficial de Estudiantes de La Plata, varios hinchas valoraron al larroquense:

Sergio Colansky: Balbo insistió por Mas !!! Y hasta leí de algún pincha que Benedetti no servía, hoy demostró que muy superior a Más !! Teniendo en cuenta que casi no jugó en primera!! Te felicito pibe a seguir creciendo!! Con pies de plomo!!

Martín Rafael Pérez Spina: Tanto que he criticado y hoy se hicieron las cosas bien. Excelente el pibe Benedetti, corre, pisa bien y retrocede mejor. Titular, Más al banco.

Omar Maceroni: Excelente partido, Godoy haciendo un gol y fue el principal hacedor de los otros dos, el pibe Benedetti excelente presentación, ni hablar del rusito, y el equipo no desentono, hoy muy activo Dominguez...



Luis González: Sosa al banco. Ya demostró que está en la joda y juega sin ganas. Godoy es el mejor jugador que tenemos, el mejor "delantero". Y el pibe Benedetti me encantó. Nuñez también.



Gustavo Casem: Qué jugador Benedetti por Dios los pibes de la cantera



Valo ßȧlmæå: Por fin otra actitud. Aunque hasta el primer gol parecía más de lo mismo.

Para adelante y a correr como hoy porque caminando está claro que no se puede ganar en el fútbol de hoy.

Muy bien Benedetti muy concentrado y yendo a tiempo en todas.



Dishi Cardozo: Gracias pincha, espectacular Benedetti fútbol de potreroo hay muchos partidos por delante