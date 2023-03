Semana con temperaturas agradables y algo de inestabilidad

De golpe nos encontramos conque en el otoño llegaron las condiciones que hace rato le reclamábamos al clima, y en unos pocos días llovió más que en los últimos cinco meses y la temperatura se moderó a valores más adecuados.

Ahora bien, el ritmo en que cayó la lluvia no fue el ideal, ya que hubiera sido mejor esa cantidad, superior a 150 mm en nuestra ciudad, en varios días y no en una sola madrugada-mañana. Eso hizo que la humedad no penetrara del modo que el suelo lo necesita y por debajo del barro que en algunas zonas aún persiste, apenas a 10 o 15 cm sigue la tierra tan sedienta y necesitada como hasta hace poco.

Es cuestión de nuevas lluvias para que esa situación de revierta y es por eso que "ahora nos volvimos a ilusionar" con los pronósticos de mitad de semana, que no tienen demasiada lluvia prevista, pero que si algo cae, servirá para confiar en la retirada de la Niña y en una campaña de granos finos con mejores condiciones a la que se dio en la gruesa.

Si llueve, será entre 10 y 15 mm, al menos lo que se prevé por ahora, con temperaturas que como máximo llegarán hasta los 27 grados. Las mínimas oscilarán entre los 14º y 16º y para el domingo 2 bajaría a los 12º.