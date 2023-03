Renzo De Luca se refirió al Papa Francisco, en el décimo aniversario de su Pontificado

El sitio web oficial de los Jesuítas, donde la compañía de Jesús divulga sus noticias y comunicados, publicó una reflexiones del sacerdote larroquense, asociadas al décimo aniversario de la elección del Cardenal Jorge Bergoglio como Obispo de Roma.

Además de marcarlo en su vida misional y su destino de trabajo, que se ha desarrollado en Japón, De Luca, ha tenido una relación periódica con el Papa y en la visita pontificia del año 2019 al país asiático, el Provincial Argentino ofició de traductor en cada una de las audiencias que Francisco ofreció.



A continuación el texto publicado en el día de hoy:

10 AÑOS DE FRANCISCO: “PADRE JORGE”



Conocí al Papa Francisco cuando ingresé a la Compañía en Argentina. Durante mis casi tres años allí, el “Padre Jorge” fue mi Rector, y vivíamos en la misma casa. Desde el principio, todos quedamos asombrados por su creatividad y su polifacética manera de dirigir. Podía dar una conferencia, cocinar para todos nosotros o, de repente, organizar un equipo de rescate cuando se producía una emergencia en el barrio. Recuerdo su buen sentido del humor y su hábil uso de la ironía para transmitir las lecciones y máximas que quería que aprendiéramos.

Aunque entonces no era el Provincial, fue quien más me animó a ser misionero en Japón. Recuerdo que nos decía que a su generación no se les había dado la oportunidad de ser misioneros y que, por tanto, ya que nosotros teníamos esta oportunidad, debíamos verla como un regalo del Señor. Me alegro de haber seguido ese consejo.

A pesar de su apretada agenda, siempre se mantuvo en contacto con nosotros y nos animó en nuestra misión. Nos sorprendió mucho cuando se convirtió en obispo y, posteriormente, en el Papa Francisco. Cuando visitó Japón, tuve el privilegio de compartir algún tiempo con él, y siento que sigue teniendo el mismo espíritu de enseñanza que tenía hace 40 años. Su forma de hablar sigue siendo informal y amistosa, por lo que resulta tan fácil conversar con él como con un amigo o un familiar. Rezo para que el Señor siga bendiciéndole y guiándole.