Rodríguez Larreta cuestiona “un país unitario” y arma un Plan Federal

Arribó este lunes a la localidad de Gualeguaychú, para recorrer junto al precandidato entrerriano la costanera, hablar con vecinos y mantener un encuentro con Leandro Rosviar, director de comparsa.

En diálogo con los medios el dirigente de Junto por el Cambio sostuvo: “Para tener un verdadero plan federal hay que venir, conocer y escuchar. Tenemos el desafío de tener una visión de desarrollo para toda la Argentina”.

Por la tarde, ambos dirigentes se trasladarán a Concordia para participar esta noche del carnaval que se celebra en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio. También tienen previsto un encuentro con 17 intendentes del espacio.

La presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Entre Ríos forma parte de un recorrido que realiza por todo el país para escuchar e interiorizarse de las distintas realidades, como insumo para el armado de un Plan Nacional Federal, de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En ese marco, Rodríguez Larreta estuvo el sábado en Jujuy y el domingo en Córdoba.

País unitario

“Hay un nivel de centralismo en la Argentina, donde mucha gente viene a atenderse a Buenos Aires, y muchísimos chicos llegan para estudiar. Hoy tenemos un país unitario, que lo ha logrado el kirchnerismo, con una concentración del poder en el estado. Tenemos que volver al sueño de Alberdi, para lograr que Entre Ríos tenga sus propios recursos para poder desarrollarse”, expresó el jefe de Gobierno porteño a los medios de Gualeguaychú.

Máxima On Line puso el acento en las críticas que formuló a la realidad entrerriana. “No puede ser que uno de cada dos chicos no termine el colegio en Entre Ríos, por lo que se está hipotecando el futuro entrerriano. Tenemos que volver a construir un país federal”. “Debemos potenciar y revolucionar la educación. Hay que terminar con la grieta, que les sirve a algunos políticos y que nos ha llevado a décadas de pelea generando décadas de fracaso. Esto se debe terminar”, postuló.

“Hoy el mundo necesita alimentos, y Entre Ríos podría potenciarse mucho más. No solo vender materia prima, sino productos elaborados, pero para esto Argentina tiene que abrirse al mundo. Al Igual que Rogelio Frigerio, venimos del desarrollismo de Frondizi, que potenció el desarrollo. Necesitamos un gobierno que prenda los motores para potenciar la producción”, expresó.

El dirigente del PRO se refirió al sector productivo: “Quién puede producir con 14 tipos de cambio diferentes. Esos son parches, y carecen de una visión a largo plazo, porque lamentablemente no sabemos que va a pasar mañana, con el agravante que es muy difícil trabajar en este país donde hace 12 años que no crece el sector privado, con una carga impositiva que mata a los que producen. En la Argentina hay situaciones increíbles, como la gente que tiene un plan social y no agarran un laburo porque pierde ese beneficio”.

Larreta resaltó que “si la Argentina no se desarrolla, no vamos a poder combatir la inflación. No hay soluciones mágicas sino que se necesita un Plan integral para poder salir adelante. Estudiemos como hizo Israel, y España después del franquismo”.

El aspirante a la presidencia indicó: “No sirve armar un plan desde Buenos Aires, por eso estoy visitando la Argentina, en la necesidad de construir una propuesta Federal. Estoy apasionado por las oportunidades que tiene la Argentina, y esto no es para improvisados”.

Fuente: Página Política