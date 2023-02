Menos de 6 grados, casi la misma temperatura que en la Larroque francesa

Luego de los 5.9 °C "de febrero europeo" registrados a las 3:57 de hoy, el clima se normalizará y nos depositará en una semana con temperaturas altas pero moderadas para esta época del año. No se prevén lluvias por ahora.

En pleno febrero, con menos se seis grados, en Larroque estuvimos un poquito más cerca de sentirnos europeos o norteamericanos, al menos en cuanto a las temperaturas que por estos días se registran en el hemisferio norte, donde se transita la última parte del invierno.

Por estos días, en la región de los Pirineos franceses que comparte el mismo nombre que nuestra ciudad, se esperan valores de entre 2 y 19 grados, algo normal para esas latitudes en un pueblo de montaña.

Acá los termómetros perforaron extremadamente los valores habituales para un verano típico, pero certificaron lo raro del clima de estos tiempos, pasando en pocos días de sensaciones térmicas por encima de los 40º, a los 5º de hoy, en menos de una semana.

Algunas regiones del país, donde el ciclón que se formó sobre el Atlántico, fue como un ventilador para propulsar el frío polar, el golpe térmico fue aún superior, generando heladas en zonas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde las escarchas se combinaron con el paisaje arrasado por la sequía.

Mañana estará fresco, pero no tanto como ayer y hoy, y lentamente escalaremos hacia tardes templadas y luego un calor más nuestro, no tanto como esos que convocan a las chicharras desde temprano, pero que nos hará sentir que estamos en Larroque, Entre Ríos y no en el cantón francés, rodeados de montañas y cabritas.

Recorramos con Street view el suelo francés con el que compartimos el nombre: