La segunda noche del festival en Campo el Ñato promete otro buen espectáculo

Anoche en la parte artística estuvieron La Banda del Chuky, Matías Valdéz, Diego Galván y Los del Fuego y DJ Lucas, en una jornada que estuvo encabezada por el desfile de la caballada por las calles de la ciudad, con todo el lujo de los jinetes y su pilchaje.

Ya en el campo de jineteada, las carreras de riendas y luego los reservados, con los bravos domadores, armaron un gran espectáculo, que todo hace suponer, se repetirá esta noche.

Las redes sociales estallaron de fotos y videos que reflejaron lo que fue la jornada inicial de la quinta edición de la Jineteada y Bailanta de Campo el Ñato, coordinada por Joaquín Rodríguez, con la asistencia de muchas instituciones de la ciudad a cargo de los servicios.



Matías Valdez, el cantante de cumbia romántica de Uruguay, fue la estrella central de la noche que también contó con artístas de la región. Para esta noche, también desde Uruguay, Catherine Vergnes será la principal atracción, pero también se viene más tropillas y jinetes para deleite de la paisanada.

Sergio Taffarel nos sigue regalando momentos inolvidables con sus fotos, esta vez, reflejando el desfile de agrupaciones y tropillas.

Programa:

Sábado 11

-20,30 hs: Presentación Jineteada en Bastos

-21,30 hs: Presentación Encierre Entabladas

-22,15 hs: Los Sureños del Chamamé

-23,00 hs: Jineteada en Clinas

-23,50 hs: Montas especiales. Adán Calero vs “Despedite” de Sap – Catriel Pereyra vs “La Primavera” de Sap – Cepillo Trevisan vs “La Toldería” de Ángel Ecclesia

Entrega de premios de rifa.

-01,00: Catherine Vergnes – Alonso y su Grupo Alegría – Dj Lucas (En carpa).