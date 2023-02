Catherine Vergnes y Matías Valdez, la fuerte apuesta festivalera en Campo el Ñato

Como un buen costillar al asador, el evento que tiene como coordinador general a Joaquin Rodríguez, con paciencia y arrimando brazas de a poco, lleva tiempo pero ya desde el año pasado, con la presencia de la "Cele Vera" como figura rutilante, está dando los pasos necesarios para convertirse en el gran festival larroquense.

Este año, quizá como nunca antes, además de las destrezas criollas entre el desfile de agrupaciones, las tropillas entabladas, la carrera de riendas y por supuesto las jineteadas, hay una muy fuerte apuesta a lo artístico, y entre la nutrida y variada cartelera regional, se destacan dos figuras que vienen del otro lado del charco: los uruguayos Matías Valdez (viernes 10) y Catherine Vergnes (sábado 11).

El floridense y la oriunda de Paysandú son dos grandes exponentes de la música del país oriental, ya no fenómenos fugaces, sino con crecimiento y permanencia. Valdez, top 10 en Spotify en su país, con estilo similar a Lucas Zugo, invitará a armar bailanta con sus canciones pegadizas y Vergnes, más folclórica, promete letras para escuchar pero también ritmo para levantar polvareda.

De perfil campero, le gustará mucho a la paisanada y contribuirá a consolidar el cierre del festival y a reforzar su trascendencia como una de las grandes fiestas de la región.

Por supuesto que la pasión de Joaquín Rodríguez pasa por el caballo y la presencia del "Turco" Sap le asegura un buen nivel. Aunque el movimiento comenzará temprano, desde las 19 del viernes se dará comienzo al programa, con el desfile de cientos de pingos, entre agrupaciones y las llamativas tropillas entabladas.

Este año las carreras de riendas tendrán la importancia, de ser clasificatoria para la gran competencia que se realiza en Saladillo, Buenos Aires hacia el mes de julio. "Eso atrae a gente y caballos muy preparados y le dará otro nivel" aseguró Joaquín Rodríguez.

Sin embargo, las jineteadas serán lo que hará brillar al festival, y nuestro campeón, Adan Calero, estará montando al "Despedite" de Sap. Además, Catriel Pereira tratará de dominar a la Primavera, también del Turco, en tanto que el querido y admirado Cepillo Trevisán Montará la Toldería, de Eclesia. Pero habrá mucho más y todo muy bueno en las diferentes categorías y con el pintoresco recitar de Ivan Hofstetter y Martín Pandiani.

Con todo ese conjunto de cosas, más los pilcheros, artesanos y servicios de cantina y baños, Campo El Ñato escaló la pendiente y se convierte en el gran evento tradicionalista de Larroque, que recibirá público de toda la provincia, de Uruguay, Santa Fe y del centro y norte bonaerense, apasionados por disfrutar de un espectáculo.

Programa:

Viernes 10

-19 hs: Desfile de agrupaciones y entabladas

-20 hs: Carrera de Riendas

-22 hs: Rueda en Grupa

-22,45 hs: La Banda del Chuky

-23,30 hs: Broche de Oro en cuero tendido. Brian Gómez vs “La Rubia” de Rodríguez – Adán Calero vs “El Silencio” de Sap – Catriel Pereyra vs “El Abrojo” de Velázquez - Cepillo Trevisan vs “Estrinina” de Ángel Ecclesia – Gonzalo Retamar vs “El Guazuncho” de Molina – Guillermo Valenari vs “El Comentario” de Eckerdt - Raúl Gómez vs “La Reina Mora” de Ecclesia.

-0,30 hs: Matías Valdéz – Diego Galván y Los del Fuego – DJ Lucas (En carpa)

Sábado 11

-20,30 hs: Presentación Jineteada en Bastos

-21,30 hs: Presentación Encierre Entabladas

-22,15 hs: Los Sureños del Chamamé

-23,00 hs: Jineteada en Clinas

-23,50 hs: Montas especiales. Adán Calero vs “Despedite” de Sap – Catriel Pereyra vs “La Primavera” de Sap – Cepillo Trevisan vs “La Toldería” de Ángel Ecclesia

Entrega de premios de rifa.

-01,00: Catherine Vergnes – Alonso y su Grupo Alegría – Dj Lucas (En carpa).