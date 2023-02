María Esther de Miguel, una vez más bajo la pluma de Daniela Churruarín 

El que fuera el hogar de María Esther será el espacio ideal para la presentación de esta antología de cuentos realizada y comentada por la profesora Daniela Churruarín, especialista en la obra de la escritora Larroquense, donde disertará sobre el libro el profesor José Luis Pereyra.

Esta presentación también se desarrolla en el marco de las actividades de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, Cultura Encendida.

Una vez más, Churruarín, muestra por tercera vez, el resultado de la exhaustiva investigación y recuperación que la escritora ha llevado adelante en relación a la vida, la obra inédita y la édita de la reconocida autora nacional, María Esther de Miguel (1925-2003).

Los libros anteriores. Invitados al paraíso de María Esther de Miguel, Maizal 2018, recorre el camino de vida de la autora, y lo efectúa de un modo en el que se hacen vivas las palabras propias, recogidas de múltiples citas de notas y entrevistas que la misma dio, como así también de la búsqueda en archivos y la recuperación de la memoria de sus amigos, recobrados a lo largo del tiempo.

Invitados a las crónicas de María Esther de Miguel, publicado por Nicolás Darchez 2021, y la segunda edición Crónicas periodísticas, María Esther de Miguel, Oyé Ndén 2022, recobra las diversas temáticas que la autora entregaba en forma de crónicas semanales para El Cronista Comercial durante la década de 1980.

El nuevo libro se trata de una antología efectuada a partir de los cinco de libros de cuentos que la autora publicó a lo largo de su carrera: Los que comimos a Solís (1965), En el otro tablero (1972), En el campo las espinas (1980), Dos para arriba, uno para abajo (1986) y En el otro lado del tablero (1997). El trabajo es una selección por cuenta de la compiladora, de 34 cuentos que incluye algunos textos inéditos.



La organización del libro cuenta con la marca de una lectora atenta tanto a las temáticas que atraviesan la obra de De Miguel, como así también la búsqueda e interrogantes del lector ideal que aparecen en el aparato crítico que antecede a los cuentos propiamente dichos. Las notas a pie de página aportan tanto datos históricos, lingüístico regionales como del hacer local, marco general y universal para la lectura de la exquisita cuentística.

Esta publicación ha sido posible gracias a la autorización que los herederos de María Esther de Miguel han dado, y el reconocimiento del trabajo de Daniela Churruarín que, no tiene otra intención, -generosa de largo a largo- que la de recuperar textos que ya no están disponibles en librerías, ventas on line o bibliotecas populares que hagan posible el encuentro, la lectura, de las nuevas generaciones como así también de quienes no la conocen.

La foto de tapa, junto con las del interior de cubierta, son los negativos del reconocido ojo de Sara Facio, autora de los cuantiosos retratos de nuestros grandes autores nacionales. La fotógrafa aportó también su crédito para que este libro salga con toda la elegancia que ambas mujeres, compiladora y cuentista, merecen con justicia.

Acompañarán a la autora, el director de la editorial, Prof. Fernado Kosiak y el Prof. José Luis Pereyra.