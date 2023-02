Se aguarda con gran expectativa la Jineteada y Bailanta Campo “El Ñato”

En dicho encuentro, Rodríguez informó de la expectativa del evento en su quinta edición y que el año pasado tuviera la concurrencia de 8 mil personas, por lo que se aguarda un número mayor para esta ocasión.

“Estamos felices que un evento de estas características se realice en nuestra localidad, el ambiente que se genera en los días previos marca a las claras del interés que ha tomado la Jineteada y Bailanta en la región”, expresó el presidente municipal.

El espectáculo, como su nombre lo indica, prevé jineteadas y diversas actividades a caballo, como también la presencia de numerosos espectáculos artísticos para toda la familia.

La comuna acompaña este espectáculo que tiene el siguiente programa:

Viernes 10

-19 hs: Desfile de agrupaciones y entabladas

-20 hs: Carrera de Riendas

-22 hs: Rueda en Grupa

-22,45 hs: La Banda del Chuky

-23,30 hs: Broche de Oro en cuero tendido. Brian Gómez vs “La Rubia” de Rodríguez – Adán Calero vs “El Silencio” de Sap – Catriel Pereyra vs “El Abrojo” de Velázquez - Cepillo Trevisan vs “Estrinina” de Ángel Ecclesia – Gonzalo Retamar vs “El Guazuncho” de Molina – Guillermo Valenari vs “El Comentario” de Eckerdt - Raúl Gómez vs “La Reina Mora” de Ecclesia.

-0,30 hs: Matías Valdéz – Diego Galván y Los del Fuego – DJ Lucas (En carpa)

Sábado 11

-20,30 hs: Presentación Jineteada en Bastos

-21,30 hs: Presentación Encierre Entabladas

-22,15 hs: Los Sureños del Chamamé

-23,00 hs: Jineteada en Clinas

-23,50 hs: Montas especiales. Adán Calero vs “Despedite” de Sap – Catriel Pereyra vs “La Primavera” de Sap – Cepillo Trevisan vs “La Toldería” de Ángel Ecclesia

Entrega de premios de rifa.

-01,00: Catherine Vergnes – Alonso y su Grupo Alegría – Dj Lucas (En carpa).

Capataz de campo: Jorge Sap y Gastón Molina. Apadrinan: Juan Colomba, Juan Medina, Rodrigo Gervasoni y Luisino Errecardt. Campanillero: Fabián Vernardini. Animación: Chango Izaguirre y Diego Castro. Payadores: Iván Hofftetter y Martín Pandiani. Doctor: Víctor Giroldi. Locución: María José Carro.

Tropillas: “La Surera” de Jorge Sap. “Los Fogoneros” de Joaquín Rodríguez. “El Entrevero” de Ángel Acclesia. “La Mochilera” de Valázquez. “Los Indios” de Eckerdt. “Los Manantiales” de Molina.

Coordinación: Joaquín Rodríguez (3446) 418041.