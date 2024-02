Aclaran que se reprogramó el vencimiento "con fecha a definir" del impuesto inmobiliario de ATER

La oficina de Larroque de ATER comunicó hoy que el "IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO 2024, PAGO ANUAL Y PRIMER ANTICIPO". SE REPROGRAMARÁ para una nueva fecha, aún no determinada.



El organismo local Informó a los contribuyentes que los vencimientos previsto para febrero, tanto primer vencimiento, días 14 y 15, y segundo vencimiento para los días 28 y 29 están prorrogados y NO se van a cumplimentar tal cual estaban estipulados.



Aclararon además que no se tiene información todavía para cuando se traslada la nueva fecha de vencimiento y que muchos contribuyentes están esperando el aviso. "Tenemos consultas a diario en la oficina pensando que "no les llego el aviso" pero "EL IMPUESTO NO ESTA EN LA CALLE" remarcaron desde la delegación y reiteraron que LOS VENCIMIENTOS DE FEBRERO SE VAN A REPROGRAMAR.