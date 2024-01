El Gobernador, en relación al problema del mal estado de los caminos rurales anunció: “Vamos a destinar el 50% del impuesto inmobiliario rural a la reparación de los caminos de la producción para garantizar la transitabilidad”. El porcentaje destinado a este fin pasará del 20% al 50%.

También aseguró: “No hay un pueblo, una junta, un municipio o una comuna donde no me hablen del desastre de los caminos rurales, lo que no solamente atenta contra la posibilidad de trasladar el fruto de nuestro trabajo en nuestros campos, sino que también impide que nuestros estudiantes vayan a la escuela cuando llueve o que la gente se pueda atender en un centro de salud”.

Sostuvo que “el Estado tiene la obligación de asegurar la transitabilidad de los caminos, de mínima”. Y agregó: "para eso, es necesario coordinar los esfuerzos con intendentes, presidentes de comunas y de juntas".

Además, adelantó que se elevará un proyecto de “Ley de Consorcios”, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las localidades de la provincia y promoviendo el trabajo coordinado con consorcios, intendentes y Vialidad provincial.

En otro tramo de la reunión, el mandatario se refirió al trabajo coordinado entre gobierno provincial y juntas y comunas: “Es fundamental que ustedes nos puedan transmitir sus principales preocupaciones y que nosotros también les podamos comentar los principales lineamientos del gobierno. Y es muy positivo que estén todos, que acá no haya diferencias partidarias y que cada uno pueda tener una vinculación directa con el gobierno provincial más allá de las banderas políticas”.

Adelantó que habrá una ventanilla única en el gobierno provincial para canalizar las problemáticas y las demandas de cada localidad, para poder hacer un uso eficiente del tiempo y resolver los problemas concretos de los vecinos. “La política tiene que ser la mejor herramienta para mejorar la calidad de vida a la gente” finalizó.