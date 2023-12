El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) estableció mediante la Disposición 365/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial que los equinos vacunados contra Encefalomielitis Equina del Este y del Oeste podrán movilizarse por todo el territorio nacional con su correspondiente constancia de vacunación vigente. La misma deberá haber sido realizada al menos quince días antes del movimiento y efectuada con vacunas aprobadas por el organismo sanitario.

En cuanto al movimiento de equinos no vacunados, la normativa establece que “los que se movilicen desde provincias en las que se ha diagnosticado encefalomielitis equina, podrán hacerlo dentro de la misma provincia o hacia otras provincias que tengan la misma condición”. En tanto, los no vacunados “que se movilicen desde provincias en las que no se ha diagnosticado encefalomielitis equina, podrán hacerlo dentro de la misma provincia o hacia otras provincias que tengan la misma condición sanitaria”.

Hasta la fecha, se registraron brotes de la enfermedad en equinos de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Santiago del Estero, Río Negro, La Pampa, San Luis y Salta. La información de los brotes en curso puede visualizarse en los tableros estadísticos -que se actualizan cada 24 hs- disponible en el sitio web oficial del Senasa.

La nueva normativa, que entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina y su incumplimiento conlleva sanciones establecidas por la Ley N° 27.233 y su Decreto Reglamentario. Además se anulan las disposiciones N° 363 del 26 de noviembre del 2023 y la N° 364 del 30 de noviembre del 2023.

Estas medidas buscan adaptarse a la evolución de la situación epidemiológica de la encefalomielitis equina en el país, garantizando la salud de los equinos y previniendo la diseminación de la enfermedad. La colaboración de todos los actores involucrados en la industria equina es fundamental para asegurar el éxito de las disposiciones.

Esta enfermedad viral se transmite de las aves a los mosquitos, y éstos a su vez infectan a los equinos y seres humanos. El período de incubación de la enfermedad -es decir el tiempo que pasa desde la infección hasta que aparecen los signos clínicos- es de 5 a 14 días.

Se recuerda la importancia del uso de repelentes tanto en los humanos como en los equinos para evitar la picadura del mosquito que es el vector de la enfermedad.

Cabe destacar que el Senasa continúa trabajando coordinadamente con los laboratorios productores e importadores para agilizar la aprobación de las series de dosis y enviarlas a las provincias y regiones más afectadas. Desde el inicio de la emergencia se han distribuido más de 1.200.000 dosis de la vacuna y un laboratorio de producción nacional continúa elaborándola para atender la demanda en todo el territorio y alcanzar la cobertura total.