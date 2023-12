La historia de Pepo Noel, a dos días de su regreso, contada por alguien muy cercano

En el año 1985, la juventud peronista, organiza la salida de un “Papá Noel” por las calles de Larroque tirando caramelos a los gurises de todos los barrios, lo cual fue muy bien recibido. Salió uno de esos jóvenes disfrazado por dos años.



En el año 1987 le piden a Pepo si él quería tomar la posta. A lo cual, muy gustoso, Pepo accedió. Es una persona que quiere muchos a los gurises y se lleva muy bien ya que es recíproco el sentimiento.

Ese año le prestó el traje una señora, ya fallecida, Ana Feletti. El traje era de una tela muy gruesa, como usan los “Papá Noel” del norte. Acá, en Larroque, con 30 y pico de grados a las 17 hs no fue lo más cómodo. Pero eso no impidió que “Pepo” recorriera feliz toda la ciudad tirando los caramelos a todos los chicos que contentos corrían alrededor de la camioneta (trineo)…



Entonces, nuestra hija Maillen Novoa , tenía 10 meses. Qué susto se dio cuando vio ese hombre de rojo… Se prendió a mi cuello y lloraba de miedo… Pobrecita, ni cuenta se dio que era su papi. Como ella, muchos gurises se asustaban… Pero, los más grandecitos chochos de la vida con este hombre que les tiraba caramelos…

Un par de años después, nos hicimos cargo nosotros, la familia de la salida y la juntada de caramelos. Siempre había algún amigo que nos prestaba la camioneta y, a través de los medios de comunicación, pedíamos la colaboración a los larroquenses en caramelos masticables, los más baratos. Los gurises ni se fijan qué clase son. Son los caramelos de Papá Noel, los más ricos…



Ahora, a 37 años de aquella primera salida, son muchas las anécdotas que tenemos. En esos primeros años, Pepo tuvo la “brillante” idea de llamar por teléfono (fijo, aún no existían los celulares, por lo menos aquí) a los niños. Tomó la guía de teléfono y llamaba sorprendiendo, primero a los papis y a los niños,… ni hablar. En esa época, nuestra hija ya tenía unos 9 o 10 años y nuestro hijo 3 años. Así que Maillen prendía su tecladito con música navideña y yo disparaba con Mateo Novoa , para que no hablara y no se diera cuenta que su papá era Papá Noel.





Un día lo llevé a la casa de mi mamá y lo llamó Papá Noel. Está filmado por mi hermana Lily. La cara de sorpresa y felicidad emocionaba!!! Fue algo muy lindo e inolvidable.



En el caso de Maillen, los primeros años tenía mucho miedo, pero cuando comenzó a crecer y veía cómo corríamos y organizábamos se acopló y a los 4 años ella ayudaba en todo. Sabía que su papá se “disfrazaba” de Papá Noel, pero que el verdadero entraba por "nuestra chimenea"… . Y salió con Pepo para ayudarlo a cargar los caramelos en mi fuentón de ropa que hacía de contenedor de dichos caramelos arriba del techo de la camioneta; otras veces disfrazada de payaso…, muy pocas veces se quedó en casa. Muchos años fue la encargada de retractar el paseo por las calles sacando fotos que han quedado como prueba de lo maravilloso de este viaje de alegría y felicidad.



Al crecer, Mateo también salió con su papá. Ayudando a romper las bolsas y colocar los caramelos de donde “manotea” Papá Noel para tirar a los chicos.



Como dato anecdótico cuento que, en los primeros años, se tiraban unas 20 o 30 bolsas de 800 grs de caramelos. Hoy se reparten entre 500 y 600 bolsas.





La ciudad creció y creció mucho más la solidaridad de los habitantes que se prenden cada año. Y con el pasar de los años los gurises se “avivaron” y todos lo esperan con una bolsita en la mano, cosa de poder guardar bien sus caramelos.



Desde el principio la Municipalidad ha ayudado con donación de cajas con caramelos, siempre…, no importa el partido político. El Papá Noel está más allá de la política…, lejos… Luego papis, abuelos, empresas hacen su aporte para paliar el gasto que significa, además de la camioneta del amigo Marcos Gonzalez, quien este año por primera vez nos acompañará conduciendo como lo hizo durante 33 años nuestro querido amigo y "reno mayor" Coco Fiorotto, quien irá de copiloto dirigiendo el trayecto y Osvaldo Sartori (Lechuza), quien recorre todas las empresas para pedir donaciones desde hace más de 25 años y hoy es uno de los duendes que recorre junto a Pepo el pueblo colaborando en lo que puede, alcanzando los niños para la foto, ... esos amigos que te regala la vida y dan sin esperar nada a cambio. Si tuviéramos que pagar nosotros, realmente no lo podríamos hacer.



La gente va llevando a nuestra casa los caramelos y el churrasquero se transforma en un gran kiosco, llenito de caramelos.



Con mis hijos y desde el año pasado con Amanda, nuestra nieta que feliz colabora como lo hicieran su mamá y su tío a esa edad; abrimos las bolsas y vamos volcando los caramelos en cajas y en el “famoso fuentón” para cuando llegue Coco y Marcos cargarlos en la camioneta. Por otro lado llenamos unas 30 bolsitas con caramelos, turrones y chupetines que luego “Pepo Noel” repartirá en el Hospital; en el Hogar de Todos y algún hogar especial…, algún anciano/a que está solo, algún niño con discapacidad que no puede correr…





Mientras..., Pepo Noel descansa; duerme una siesta y luego se prepara. Se viste con su traje, que es de acrocel, más fresco que aquel primero. El segundo que tiene desde que sale. El primero era de tafeta, caliente!!!... Luego, otro amigo que tiene un taller de costura (Daniel Colazo) le hizo este traje, que algunos años estuvo bravo pues el Papá Noel tenía muchos kilos de más, ja, pero hasta ahora sigue. Los primeros años salía con una careta, más hace ya varios años sale a cara descubierta (sugerencia de Julio Cesar Sartori ). Su pelo y su barba se volvieron blancos. Se coloca sus anteojos y listo. Mi hermana Diana le hizo hace muchos años una bolsa grande donde lleva las bolsitas con golosinas



Pepo es de profesión peluquero. Cada 24 cierra la peluquería (con lo que significa dejar de trabajar, a nosotros no nos sobra… nada). Y sale lleno de alegría. Él dice que es mucho más lo que recibe que lo que da. Pero yo sé que se cansa mucho. Bajar y subir de la camioneta; agacharse para las fotos con los chiquitos; alzar los bebés que también quieren fotos; tirar lejos los caramelos como para que no se acerquen mucho los gurises a la camioneta, ya que en el delirio por juntar ellos ni se fijan en los autos…



A lo largo de todos estos años son miles las cartitas, tarjetas, dibujos, chupetes que ha recibido.

Normalmente sale alrededor de las 16 y regresa 20,30 a 21 hs., cansado, transpirado, apurado por bañarse y poder asistir a la misa de Nochebuena. Luego la cena navideña en familia contando cada parada, cada sonrisa, cada inocencia que recuerda de su viaje. Al otro día, el 25, nos ponemos a leer las cartitas. Todas tiernas…, un oasis para nuestro corazón… y una “carga de pilas” para el nuevo año.



En el año 2011 la Municipalidad y Cultura, le hicieron un homenaje el día del cumple de Larroque, el 1º de Diciembre por las 25 Navidades en Larroque.



Ellos me llamaron y me dijeron que si quería que fuera sorpresa o le avisaban. Lo hablé con mis hijos. Maillen tenía miedo que se emocionara mucho y le hiciera mal. Pero Mateo me dijo que no le dijera nada. Iba a ser mucho más lindo. Y fue sorpresa!



Le llevé a Analía Duarte Taffarel fotos, cartas, dibujos, y ella armó un video maravilloso. “Homenaje a Pepo Noel Larroque”. (Hoy no se puede ver, no sé porqué)



Muy lindo y emotivo el video. Hay fotos, los dibujitos y cartitas, y también filmaciones del año 2010 cuando Analía salió con él en la camioneta. Entre esas filmaciones estaba la mamá de Pepo, quien falleció ese año, en junio. Imagínense que ver a su mamá a seis meses de su muerte fue muy fuerte. Ahí me asusté. Pero lo pudo sobrellevar. Maillen y Coco terminaron llorando, muy emocionados. Pepo no salía de su sorpresa. Lloró mucho al otro día, cuando vio el video en la compu y el homenaje. Sentimientos maravillosos que no se pueden transmitir con palabras. Para mis hijos y para mi fue algo hermoso. Hay mucha gente buena que se merece un homenaje, pero a Pepo, lo digo con modestia, se lo debían.



Toda Larroque se para el día del viaje de Pepo Noel. Todos, chicos y grandes juntan caramelos. Todos los niños tienen su fotito con él. Y él pone todo su corazón en esto.



Sus intenciones son llevar alegría, esperanza y fe a tantos niños que no van a tener esa noche ni una play, ni una barby, ni una pelota… Muchos es el único regalo que reciben: simples caramelos pero como se los repartió Pepo Noel son los más dulces y los más ricos que existen.



Párrafo aparte, cuento que mi marido, el Pepo Novoa, como él se presenta tiene un problema de identidad. Está convencido que es Papá Noel. A veces estamos en algún lugar sentados y me dice, mirá cómo me mira ese nene… Y le hace carita y el nene ya se acerca y le dice: “vos sos Papá Noel, Pepo”!!!. Y él les dice: “Yo…? No!!! Soy más lindo que ese viejo”… ja ja… Se las cree. Y otra cosa que lo identifica es el Jo jo jo… A los chicos les encanta. Y cuando habla en las radios comienza hablando como Papá Noel y se ríe con el estruendoso jo jo jo, pero termina hablando como Pepo nomás… Siempre pide por el amor y la amistad, porque nos acerquemos más a Dios que tanto nos ama y fundamentalmente pide por las familias para que estén unidas, protejan a los hijos y se amen.

Tanto yo como mis hijos disfrutamos de esta “patriada” como nos gusta nombrarla. Nos sentimos parte de. Y a través de las redes sociales ahora y con los medios locales hacemos una gran campaña. Claro que con el correr de los años se ha hecho más fácil. Antes salíamos seguido en los medios para recordarles de la donación de los caramelos. Ahora vienen solos, gracias a Dios.



Y hasta tiene su propia canción. Tito Olivera a fines del 2011, le escribió una bella canción llamada “Hasta la próxima vuelta” que interpreta junto a Ricardo “Gordo” Elena. Por supuesto que cuando se la presentó, fue un momento muy emotivo…



Y año a año van acercándose más amigos que quieren colaborar y sentir lo mismo que Pepo Noel. Leandro Frontini (el duende Yiyo) que se viene de Junín, Bs.As.; hace ya muchas navidades que está junto a Pepo acompañando en el paseo, colaborando en casa con lo que hay que preparar, trayendo caramelos…, y ahora también compartiendo con su hijo Mateo en el trineo.



Luisito Sánchez y Jose Pelecho Riquelme , quienes le obsequiaron el trineo en el año 2017 y ya son otros duendes más y nos ayudan muchísimo. Marcelo Michel que ha acompañado a sus hijas que fueron duendes y ahora a Edu..., y también está...



Rodrigo Ipperi , que a poco de hacerse de novio con nuestra hija, comenzó a venir en Navidad y cada año es uno más que acompaña el paseo, ayudando en lo que pueda...



Mi hermana Lily, Maria Liliana Guiraldi Taffarel que siempre está colaborando con nosotros...

Y hace algunos años, varios ya, Silvina Gonzalez , que con su cámara captó mil dulces y tiernas caritas inocentes que hacen las delicias de quienes pueden compartirlas en Facebook.



Hace 3 años, una señora de Larroque, Verónica Neme, pidió permiso a Pepo para hacer una rifa para comprar caramelos con lo recaudado dando de premio creaciones suyas. Estos gestos a mí me super emocionan y felices le agradecimos. Hoy lo sigue haciendo



Y este año compartirá con Pepo Noel Inés, nuestra otra nieta. El año pasado estaba en la panza . Quizás se asusta como su madrina Maillen, pues tiene casi los meses que tenía el primer año de paseo de Pepo

Ruego a Dios le de varios años más de vida a Pepo. Porque me gustaría llegar a viejos juntos, pero más que nada por este paseo que hace cada Navidad. Por los niños, por la alegría y felicidad que transmite. Por el amor que da y que recibe.



Agradezco en nombre de mi familia a todas las personas que nos han ayudado, que nos han acompañado, que nos han apoyado en momentos difíciles alentando a Pepo a salir como sea…; agradezco enormemente a los medios de comunicación local que desde siempre han transmitido nuestros pedidos de solidaridad en caramelos.



Agradezco a todos y a cada una de las personas que ha colaborado de una u otra forma todos estos años y les deseo mucha dicha, felicidad, amor y paz.

Que el Niño Jesús los colme de bendiciones.

La señora de Pepo Noel…