Benedetti, tras la jura de Milei: "es el tiempo de dar estabilidad al país"

Atilio Benedetti asistió al traspaso del poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación antes sus pares legislativos y decenas de presidentes y representantes de países extranjeros en una jornada a la que claramente le cabe el calificativo de histórica.

Luego de la ceremonia y el discurso que Javier Milei pronunció frente a la plaza, el ex intendente de Larroque comentó de su "gran emoción por haber sido un testigo privilegiado, como representante de la provincia de Entre Ríos en el Congreso de la Nación".



También, al expresarse "como ciudadano, que ha vivido 40 años de expectativas con el retorno a la democracia, ya hoy con un poco de más serenidad que dan los años pero con la misma ilusión, con los mismos sueños" remarcó su deseo "que desde la democracia se pueda resolver los múltiples problemas de la Argentina, desde la democracia y desde la alternancia".



En ese sentido, Benedetti tuvo una mirada positiva y esperanzada por la gestión del nuevo mandatario e indicó que "hoy asume alguien novedoso para la política argentina pero que tiene un discurso claro, un discurso realista de las dificultades y de la necesidad de insertarnos en el mundo, en la realidad del mundo, en la sensatez, en el sentido común de las cosas para vivir como comunidad como vivimos muchas veces en nuestra ciudad pequeña, en nuestro pueblo, en Larroque".



Remarcó que vive este momento "con una gran ilusión, con entusiasmo, con alegría iniciando esta nueva etapa" y enfatizó que "en 40 años de ejercicio de la democracia yo no tengo dudas que es el tiempo de dar estabilidad al país, de dar esperanza y de dar perspectiva de progreso para todos los argentinos así que muy contento de haber sido partícipe de este momento particular"

Benedetti con el Rey de España, y a la izquierda, Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil.

Finalmente y en lo que calificó como una nota de color de la jornada, contó que "como diputado nacional tuve la oportunidad de saludar a su Majestad el Rey de España, Felipe VI, quien cálidamente aceptó el saludo en nombre de los miles de entrerrianos que tienen sus ancestros en esa querida tierra española. Así que eso fue también el broche de oro de una jornada hermosa como la de hoy".





El 7 de diciembre, había presidido el inicio de la sesión preparatoria en Diputados.