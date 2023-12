Cierre de gestión Hassell: Proyecto cumplido y saldo a favor por 60 millones de pesos

El salón del Concejo Deliberante local y ante la presencia de empleados municipales, funcionarios y concejales, fue el lugar elegido para realizar un balance al término de la actual gestión y brindar algunos anuncios importantes.



Al día y con 60 millones

Uno de ellos tiene que ver con que “hoy las cuentas municipales quedan con un saldo superior a los 60 millones” dijo Hassell y que “hay cero deudas con nuestros proveedores”, anunciando también el pago, en el día de ayer de las horas extras del personal municipal, dando también la primicia “desde mañana estará dispuesto el segundo sueldo anual complementario, el aguinaldo como lo conocemos, ya que así lo decidimos, para todos los trabajadores comunales”.

Explicó que tal determinación fue acordada con Francisco Benedetti, intendente electo que asumirá el próximo domingo 10 “con quien nos comprometimos a informar a la comunidad y al personal”, remarcando que “estamos llevando adelante una transición en orden, con toda la disposición de ambas partes”.

El intendente dijo “durante 4 años se pagaron sueldos en término, aguinaldos, proveedores”, destacando al personal del área contable y finanzas “que han trabajado con mucho profesionalismo”.

Otras frases del intendente

Sobre el fin de gestión: “para mi es muy emotivo, uno piensa que nunca va a llegar este día, el último hábil administrativo, pero vamos a estar firmes hasta el domingo”, informando que “hasta recién estuvimos con Francisco (Benedetti) trabajando en la transición”.

Dijo “lo primero es brindarle un saludo a toda la comunidad, a las familias, a las instituciones, a la familia municipal y a todos los que confiaron, también a los que nos acercaron inquietudes porque se pudo trabajar en conjunto”, también a todos con quienes hemos interactuado, de distintas áreas y agradecerle por todo el acompañamiento y la responsabilidad”.

“Todos saben que pasamos etapas complejas en nuestra comunidad, pero siempre hemos podido avanzar de manera consensuada, coordinada y con mucho trabajo”, acotó. También “quiero hacer una pausa y aclarar que todo lo que se hizo en estos 4 años es posible principalmente por ustedes, por los empleados municipales que siempre han trabajado con un si, siempre dando respuesta cuando los requeríamos aún fuera de horario.



Todo lo que se ha llevado adelante ha sido posible por estos engranajes desde lo público y con los diferentes sectores, no tengo palabras para agradecerles a todos, principalmente por el respeto recibido en todo momento y más allá de las diferencias que son sanas siempre, hemos trabajado incluso con los distintos bloques de concejales, creo que es algo inédito porque la mayoría de las ordenanzas fueron también sancionadas por unanimidad alcanzando un montón de políticas públicas” y “sentimos que estuvimos a la altura de las necesidades y de los tiempos de la comunidad de Larroque”.

Además de informar el saldo de las arcas, el pago de las horas extras y el aguinaldo para el personal municipal, también destacó el desarrollo de “una política responsable desde el primer día, trabajar con las cuentas públicas ordenadas, entendiendo todas las situaciones financieras que se logró atravesar”, informando sobre el aporte de 170 millones del gobierno nacional para invertir en el área industrial “recibimos la orden de pago del tesoro nacional y la resolución, al estar eso hay una obligación del tesoro de hacer el aporte que seguramente se realizará en estos días”.

Hassell reconoció “4 años son muy pocos para concretar los proyectos. Si recuerdan nuestra plataforma de campaña cuando dábamos los primeros pasos con Chichín (Oscar Viale) y todo el equipo que me acompaña, sumamos todas las propuestas que están escritas y no solo se cumplieron, se multiplicaron y en eso va el equipo que me acompañó porque ha sido un generador de ideas y de acciones en todo momento. Este intendente no hubiera podido llevar adelante un montón de políticas públicas sin el equipo y también con la comunidad. Pero 4 años son pocos, teníamos un proyecto trazado a 8 años, lo mencioné siempre, por eso queda un montón de cosas por hacer”.

Sobre el período de pandemia que sufrimos “nos dejó una enseñanza enorme, donde tiramos todos para el mismo lado y pudimos trabajar con los funcionarios y el personal comprometidos. Tuvimos que orientar las prioridades, pero se pudo trabajar de una manera jerarquizada, siendo la única localidad que no paró ninguna actividad de ninguna índole”.

Al final Hassell dijo “estamos conformes y somos agradecidos”, “quien habla y todo el equipo le ha dedicado 14, 15 horas diarias al trabajo, siempre con fe, con la mejor intención y todo lo que hicimos no ha sido producto de la casualidad. Gracias a todos. A la comunidad y vamos a estar a disposición con la misma convicción, ganas y generosidad que nos ha caracterizado. Felicidades”.

Desde el HCD

En un momento, la edil Cristina Méndez Casariego, destacó la labor legislativa “agradecida por el lugar que ocupo y que voy a volver a ocupar. La verdad que destaco el trabajo que ha hecho el Concejo Deliberante en este período donde tuvimos cerca de 500 asuntos ingresados, creo ha sido el concejo más activo llegando a dar respuesta a todos los temas que llegaron desde la comunidad y desde el ejecutivo”.

Agregó “espero y deseo que también podamos trabajar en estos 4 años de la misma manera, siempre consensuando, acordando, hablando y discutiendo, para llegar a lo mejor para la ciudad”.

Desde salud

Diego Ortolano, fue quien abrió la reunión diciendo “con orgullo decimos que hemos alcanzado todos los objetivos que nos hemos propuesto, al menos las que se plantearon en la plataforma de campaña. Venimos a hacer un cierre, encontrarnos con todos los trabajadores, hacer un recuento de lo que han sido estos 4 años de ardua tarea en donde claramente la inclusión, las conquistas sociales y el progreso de nuestra localidad ha sido el eje fundamental de la gestión del intendente Hassell y de todo su equipo”.

Agradeció “a todos los que nos han acompañado, a cada uno de los compañeros de trabajo, a cada uno de los funcionarios, después de un tiempo que se ha transformado verdaderamente en un placer venir a trabajar, sobre todo porque uno trabajaba a gusto, trabajaba con el mismo ímpetu desde el primer día y sobre todo con una dinámica donde hemos logrado hacer una gran familia y eso no es un tema menor porque se ve reflejado en las acciones y en los resultados”.

En estos 4 años “hemos desarrollado una clara política productiva, que no es un dato menor por la cantidad de avances que se lograron para Larroque y llegar al final de la gestión habiendo, el día 7, pagado las horas extras del personal, adelantar el aguinaldo en consonancia con las autoridades entrantes, y también con las arcas municipales que llegan a más de 60 millones de pesos, también dan la muestra de la calidad de la gestión y todo lo que se ha llevado adelante, demostrando responsabilidad con la que nos hemos manejado en estos 4 años de gestión y cuando uno mira Larroque y ve cada una de las obras y de los avances que ha tenido hoy”.

Al referirse a la creada Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental, Ortolano expresó “desafortunadamente desde que el mundo atravesó dos años durísimos de una pandemia, asociamos salud a ese momento y quiero reivindicar algo y es la ideología y el compromiso de Leonardo Hassell que me convoca para hacerme cargo de salud 10 meses antes que llegara la pandemia.



Es la primera vez en Larroque que se jerarquiza a la salud considerando como una cuestión de equidad más para la población. La coyuntura nos hace atravesar una pandemia que fue terrible, pero volvemos a lo mismo: el concepto que hoy tiene de salud permite que la pandemia se haya manejado sin ninguna restricción.



Uno puede mirar y decir: tuvimos infectados y fallecidos desafortunadamente, pero no tuvimos retracción económica, no tuvimos retracción social, seguimos con las actividades mientras en otros lugares hubo negocios que se fundieron y gente con serios problemas y acá pudimos ser diferentes y respetuosos de todas las voces. Por eso nadie puede mirar para el otro lado con las dediciones que es tomaron porque fue un comité de emergencia plural, en donde estuvieron representados todos los estamentos que tenían responsabilidad institucional en nuestra localidad.



La pandemia fue una clara muestra de civismo, de democracia, de pluralidad de voces, de responsabilidad social y responsabilidad económica. Salud va más allá de la pandemia, dejando en claro que fue una decisión política la de generar equidad en la población, que estuvo pensada, diseñada estratégicamente mucho antes de pensar que iba a llegar la pandemia v valoro el gesto de esta gestión”.