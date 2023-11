Apenas Javier Milei se convirtió en un dirigente con chances de arribar al poder, su plataforma de gobierno y su discurso mediático puso en el foco de la atención al Congreso de la Nación.

Una propuesta que confronta tan radicalmente con el corazón del ordenamiento jurídico argentino, ya hizo suponer que el contrapeso del Poder Legislativo jugaría, en todos los casos, un papel central. Más aun cuando la primera minoría es peronista, seguida bien de cerca por la suma de expresiones en la que hoy se organiza Juntos por el Cambio.

Aun así, la novedad más clara que dejó expuesta la jornada electoral del domingo es la ventaja con la que se impuso el candidato de La Libertad Avanza, lo que desata en las otras fuerzas políticas distintas estrategias para acompañar, cuestionar o promover reformas a la agenda de Milei para la Argentina.

El diputado nacional del radicalismo, Atilio Benedetti, encara esta etapa con algunas certezas: “Vamos a tener una actitud colaborativa pero responsable. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que hacer lo posible para acompañar a un presidente que tuvo una expresión de apoyo contundente de la ciudadanía. Pero a partir de allí, tenemos una responsabilidad enorme que es atender, proteger, a los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio para que puedan hacer los mejores gobiernos posibles”, jerarquizó.

Puso sobre la mesa, de todos modos, que “la sociedad votó un cambio” y que “vamos de una economía regulada, dirigida, a una economía con mayor libertad, más en consonancia con lo que ocurre en el mundo”. “Seguramente vamos a acompañar muchas iniciativas de ley pero también vamos a defender, como lo dijimos, la educación pública, la salud pública y el federalismo”, subrayó.

“En la etapa que se viene, el Congreso va a tener mucha injerencia. Es inédito un presidente que asumen con tan poca representación legislativa. 38 diputados, concretamente. Habrá que lograr los acuerdos en ese marco”, describió Benedetti en diálogo con Página Política.

Radicalismo

Adelantó Benedetti que “los acuerdos deberán buscarse en dos niveles” y precisó que no será fácil, tampoco, el debate interno dentro de su bancada del radicalismo. “Estoy viajando justamente a Buenos Aires. Tenemos una reunión de los diputados que vamos a integrar la Cámara en el próximo período. Estamos buscando acuerdos respecto de autoridades y algunos lineamientos para esta etapa”.

-Rogelio Frigerio y otros 9 gobernadores de su fuerza política inician un período con un presidente que anuncia cambios en la coparticipación. ¿Cómo se encara ese debate?

-Este esquema de coparticipación debe revisarse desde la Constitución Nacional de 1994. Pero la verdad es que no veo que haya ninguna posibilidad de modificarlo en este escenario. Por las mayorías que requiere, si nos atenemos a lo que establece la ley, no veo que haya condiciones para que pueda reformarse.

-Hoy se reúne con los legisladores nacionales del radicalismo, ¿se podrán encontrar posturas comunes allí respecto de este momento?

-Tenemos que analizar este escenario. Hay que decir que hubo posiciones muy lejanas a lo que nuestros representados querían. Vamos no más al ejemplo de Entre Ríos: el radicalismo votó el cambio pero hubo dirigentes que se expresaron en contra de esa posición. Fue muy difícil poner un equilibrio para que en un momento en que no éramos protagonistas no se rompiera la expresión de la UCR. Tendremos que darnos una discusión serena pero profunda acerca de qué representamos, que pasó, porque no estuvimos a la altura de las expectativas de nuestros votantes y nuestros afiliados, nuestros mandantes. Va a ser intenso pero tengo mucha expectativas de encontrar comunes denominadores para, primero, fortalecer el radicalismo.

-Pero además aún no se sabe cómo se reconfigurá Juntos por el Cambio.

-Veremos cómo continuamos, qué parte va a continuar, de qué manera. Si hay un hilo conductor es que tenemos una gran responsabilidad democrática pero también una gran responsabilidad con las 10 gobernaciones que tenemos.

-Usted supo tener diálogo con Elisa Carrió que ha dejado de ser parte de la coalición de Juntos. ¿Ha conversado con ella?

-Hace mucho que no conversamos. Veremos. De todos modos, la Coalición Cívica tiene una representación bastante reducida en el período que se inicia en Diputados. Sólo tiene seis legisladores.

-¿Qué rol va a ocupar Mauricio Macri en la etapa que se inicia?

– Realmente no lo sé. Desconozco en qué términos ha tenido conversaciones con Milei. Espero que esté a la altura de lo que debe ser la figura de un ex presidente. Debiera ocuparse de acompañar y no de intentar una participación activa. Pero lo desconozco.

Fuente: Página Política.