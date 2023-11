El anuncio del gabinete de Rogelio Frigerio, que se fue revelando a través de la prensa durante las últimas semanas, deparaba una incógnita: quién se encargaría de Comunicación, un área sensible para cualquier gestión.

Era un hecho que ese lugar lo ocuparía Luciano Garro, periodista de Gualeguaychú, que estuvo a cargo de la prensa de Frigerio desde 2021, cuando el gobernador electo emprendió la candidatura de diputado nacional. Incluso se habían realizado reuniones en el marco de la transición con la actual titular del área, Maricel Brusco.

Sin embargo, desde un primer momento también trascendió que el intendente electo de Gualeguaychú, Mauricio Davico, lo quería en su gabinete, como finalmente ocurrirá. Fue Davico el que los presentó hace unos años con Frigerio.

Hubo dos señales que confirmaron el rumor trascendido antes del balotaje que indicaba que el joven periodista ya no sería funcionario provincial: no fue quien envió el parte de prensa el domingo cuando emitió su voto Frigerio; y su presencia con Davico en el búnker de Javier Milei. Un movimiento sensible para esas horas.

Lo cierto es que en ese lugar irá Sergio Kneeteman, radical y hombre de extrema confianza de Atilio Benedetti. El espacio interno en la UCR, que integran ambos, fue el primero que adhirió a la candidatura de Frigerio.

El hombre oriundo de Larroque, antes de ser electo diputado provincial para el periodo 2015-2019, se encargó de la comunicación de Benedetti en todas sus campañas, lo que lo convierte en un experimentado en el trato con periodistas de distintos puntos de la provincia.

Fuente: Página Política