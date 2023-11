El ex intendente de Larroque se refirió a las definiciones políticas que han surgido de parte de referentes del frente Juntos por el Cambio y sin criticarlas, pero dejando clara su postura, comentó que en el plano nacional Juntos por el Cambio quedó como tercera fuerza en las elecciones, es decir nosotros estamos fuera del balotaje y por lo tanto la posición del radicalismo y de los gobernadores electos, como el nuestro en Entre Ríos, es de neutralidad, esto quiere decir que no tomamos posición institucional, con independencia de que cada dirigente o cada ciudadano obviamente va a ser con su voto lo que crea más conveniente".

En el plano provincial consideró "un logro tan buscado" el recambio institucional luego de 20 años de gobierno de un mismo signo político. Logramos cambiar en Entre Ríos de la mano de Juntos por Entre Ríos y de Rogelio Frigerio. Yo estoy muy contento, trabajé para esto, me parecía que debíamos apostar a un candidato que no fuera radical en esta oportunidad y logramos el triunfo. Ahora el desafío es hacer un buen gobierno y en ese sentido voy a colaborar en todo lo que pueda".

En la fase local, Benedetti dijo sentir "un orgullo doble en Larroque, primero como larroquense porque ha sido un ejemplo un ejemplo de conducta ciudadana y cívica la elección, reñida y con dos buenos candidatos, donde por un margen de ocho votos ganó Francisco Benedetti, que es mi hijo, que me llena de orgullo porque obviamente ha sido por vocación política que él tiene y por un trabajo extraordinario que hizo personalmente con el equipo que lo ha acompañado".

Remarcó la idea al señalar que "es todo mérito de "Fran" y de la gente que lo ha acompañado y obviamente los vecinos que le han confiado los destinos de nuestro pueblo. Para mí es un orgullo porque hace 28 años era elegido yo intendente de Larroque, ahora le toca a Fran. Ojalá que tenga mucho éxito, la verdad que lo deseo como larroquense pero mucho más como como padre, como orgulloso padre de Fran".





Siempre en el marco de la neutralidad respecto de la segunda vuelta, consultado sobre que propuesta se acercan un poco más a la visión radical, el diputado remarcó que "las dos están distantes de la posición radical, nosotros decimos no al populismo que encarna Massa, a esas prácticas que nos ha llevado a una situación económica que es un padecimiento de todos, se ha agravado la situación económica y es paradójico que un candidato con el 12% de inflación mensual, con el 150 de inflación anual, con problemas de abastecimiento de combustible, esté primero en el balotaje".

Añadió que "obviamente defendemos también la independencia de los poderes a ultranza, el respeto por el funcionamiento de la justicia, así que no nos sentimos representados como radicales"

Cuestionó en el mismo todo la propuesta de Javier Milei, "con esto de terminar con el Banco Central, yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto, no estoy de acuerdo tampoco con esto de suprimir la coparticipación, sería una dificultad enorme porque es la forma de que tienen de financiarse las provincias y los municipios". No obstante opinó que esas y otras ideas del libertario "son todas cosas que se dicen en la campaña y que después seguramente, si le toca la realidad, va a hacer otra". Sobre el tema redondeó que "conceptualmente no nos sentimos comprendidos en ninguna de las propuestas, cada ciudadano verá si va a votar en blanco o se va a inclinar finalmente por por algún candidato".



Respecto del futuro del radicalismo en Juntos por el cambio en su relación con el PRO, destacó el trabajo legislativo que vendrá en el próximo período y contabilizó que tras la elección legislativa del 22 de octubre, quedó conformado un bloque de Unión por la Patria (que era el Frente de Todos) de aproximadamente 100 legisladores, nuestro bloque de Juntos por el Cambio quedó en 93 y el partido de Milei, la Libertad Avanza, 38, así que entonces nadie tiene mayorías".

En ese sentido consideró que "hay que actuar con muchísima responsabilidad y en eso creo que tenemos el mayor compromiso quiénes vamos a estar en la legislatura y vamos a defender de ahí lo que hemos defendido siempre, que es la autonomía provincial, la independencia de poderes, la defensa de los Derechos Humanos, las libertades individuales y por supuesto que el gran desafío es encontrar comunes denominadores que nos permita salir de esta de esta trampa económica que está perjudicando absolutamente a todos a las actividades productivas, a la familia". Como ejemplo subrayó que "es muy difícil este que se generen contratos porque nadie quiere hacer un contrato a seis meses, porque ya no sabe dentro de seis meses cuánto va a valer el dinero, hace que las personas pierdan noción del valor".

"Hemos perdido la noción de todo, así que creo que el desafío mayor es encontrar comunes denominadores para dar un marco de solución y de previsibilidad a la economía del país" enfatizó.



"Que no se rompa"

Benedetti reconoció que entre las dos fuerzas políticas "hay un chsiporroteo, hay mucha mucha pirotecnia en este momento" y en una mirada de mediano plazo, habló de lo que será su aporte: "espero que pase el 19, y más allá del resultado que ocurra, nosotros tenemos la obligación o por lo menos yo voy a trabajar para que se reconfigure, pero no que se rompa Juntos por el Cambio".

Insistió con la idea al opinar: "me parece que en todo caso habrá que reconfigurarlo, habrá que cambiarle de nombre si es necesario, pero la ciudadanía nos ubica juntos, y en la provincia de Entre Ríos tenemos la obligación de estar juntos para darle respaldo a Rogelio y mucho más en Larroque para respaldar al próximo gobierno municipal".