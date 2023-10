Sergio Kneeteman, su rol en la campaña y su cercanía con Frigerio

Siempre es interesante ver el lado B de lo que pasa detrás de algo importante, como es conocer la intimidad del camino que hace un candidato y su equipo para llegar a un éxito electoral, como es lo que consiguió Rogelio Frigerio en Entre Ríos, en medio de una sorpresiva oleada "Massista".

Ese detrás de escena tuvo a Sergio Kneeteman ocupando un rol destacado, siendo una pieza clave en el armado de la campaña como parte de un grupo de personas que colaboró estrechamente con el líder del espacio para llegar al resultado.



Con esa consigna, Periódico Acción dialogó con Kneeteman, quien recién llegado de Paraná, comenzó reflexionando :

"Uno termina estos procesos muy cansado, a veces con derrotas, esta vez fue un triunfo, recuperamos la provincia después de 20 años, así que el cansancio tiene otro... otro sabor, se lo lleva mejor.

El triunfo que no era fácil, estaba clarísimo que iba a ser muy muy difícil y fue así así que lo único que teníamos en la cabeza era la campaña, la fiscalización, el problema de la lluvia que realmente nos complicó muchísimo sobre todo en el norte de la provincia y bueno ahora descansar y obviamente sí después empezaremos a pensar o acompañarlo a Rogelio en en el diseño del nuevo gobierno, que obviamente él ya lo tendrá bastante en su cabeza. Ha estado trabajando, ha tenido su equipo de propuestas, sus técnicos, yo me dedicaba exclusivamente a la campaña, pero bueno, ahora veremos cómo sigue todo el armado del próximo gobierno".

¿Cuál ha sido tu papel?

A mí me gusta trabajar mucho, sobre todo me gustan mucho las campañas electorales, yo he estado siempre vinculado a lo que ha sido comunicación, estrategia, marketing, siempre sobre todo en las campañas de Atilio (Benedetti). Trabajé mucho con él, 2017 cuando fue primer diputado nacional y obviamente 2019 cuando fue candidato a gobernador y Rogelio era ministro del interior.



Cuando él (Friegrio) decide ser candidato a diputado en el 2021, me convoca para que me sume al equipo de campaña y, obviamente, un poco la experiencia, ser el más viejo de todo el equipo, de un equipo numeroso, de gente con muchísima capacidad, en general todos jóvenes, muy jóvenes, yo por ahí aporto y aporté el conocimiento del territorio, de la provincia".

¿Cómo es Frigerio?

Lo conozco mucho, tuve mucha relación con él de trabajo, sobre todo cuando él fue ministro del interior y yo, diputado y presidente de bloque. Hablé mucho, trabajamos mucho, pero después también en las campañas, que por ahí se conoce otro costado de la persona, porque uno, si bien está gran parte del tiempo haciendo cosas con él, actos, entrevistas, recorrida, visitas a empresas, a distintas instituciones. Después que termina eso, uno se va a descansar, a cenar, y en esos momentos uno conoce realmente a la persona. Y la verdad encontré un amigo, una persona sumamente accesible, que siempre viene con nosotros, que siempre se queda en los mismos hoteles, en los mismos lugares, que comparte todo, que viaja la mayor parte del tiempo con el equipo en la combi, es una persona que tiene una sencillez y una forma de vincularse con el resto del equipo como que fuese uno más.



Y después otra cosa que realmente me llamó la atención es su capacidad de trabajo. Él es una persona muy entrenada esencialmente, una persona que ha hecho deporte toda su vida, que todas las mañanas sale a correr y el primero que se levanta a veces para salir a correr, a tratar de mantener su estado físico, que en eso es un ejemplo. Y la verdad que eso le da también una capacidad de trabajo difícil de seguir. Es difícil seguirlo porque tiene muchísimo aguante todo el día. haciendo campaña, laburando, aún cuando está comiendo, está trabajando en una reunión, almorzando o cenando. Realmente fue tremendamente desgastante la campaña en ese sentido porque, bueno, como digo, era un candidato incansable.

Parte de la campaña del oficialismo pasó por destacar que Frigerio no es entrerriano, no nació en nuestra provincia, pero como vos lo conoces muy de cerca, ¿destacás actitudes que podrían tranquilamente pasar por la entrerrianía? ¿Destacás ahí una sensibilidad y un conocimiento, sobre todo de la provincia, que contrarresta esa idea que se quería imponer?

Sí, yo te vuelvo a repetir, yo estoy al lado, yo lo conocí a él en el 2013 en aquella elección a senador, cuando fue por primera vez senador Alfredo de Ángel y que Atilio compitió, y desde ahí lo conozco.



Realmente tiene un conocimiento de la provincia y de los distintos referentes políticos de cada uno de los lugares, que no creo que haya nadie que lo tenga. Bahl era intendente de Paraná y en la costa del Uruguay tenía un grado de desconocimiento muy alto, en cambio Rogelio, más allá de que fue ministro y que ha estado como un actor de la política nacional durante mucho tiempo, también es muy conocido por eso.



Es un entrerriano, porque piensa y siente como un entrerriano. Prácticamente él se crió en Paranacito, en la casa que primero fue su abuelo, después de su padre. Y bueno, yo valoro muchísimo que una persona que podría haber sido un candidato a presidente tranquilamente, podría haber tenido otro rol y creo que los entrerrianos también valoraron eso.



Una figura nacional, realmente del escenario nacional, de la política, optó por venir a recorrer pueblo por pueblo la provincia, son 300 pueblos, y él hace cuatro años recorre sin parar, y antes cuando fue ministro del interior, también ayudó y colaboró ​​con todos los intendentes, más allá del signo político, ha estado siempre involucrado.



Yo lo acompañé en Paranacito cuando fue a votar y el conocimiento de la gente con él, el afecto, me parece que quedó absolutamente sin sentido esa acusación.



Es el mejor candidato, claramente y en Entre Ríos lo valoraron y lo percibieron así. Eso está claro y nos tocó competir en el escenario más adverso posible. Si las elecciones de Entre Ríos hubieran sido como las de Chaco, Santa Fe o tantas otras provincias donde ganamos y los libertarios apenas sacaron el 2 o el 3%, si eso hubiera pasado en Entre Ríos, claramente la elección la hubiera ganado Rogelio por una diferencia abrumadora.



El peronismo hizo el juego que mejor sabe hacer, acomodar las reglas electorales en función de sus propios intereses, nos puso la elección provincial junto con la nacional, y el fenómeno Milei obviamente terminó traccionando, como pensó el peronismo que iba a pasar. Etchevehere, que es un candidato que si no hubiera seguido pegado la boleta de Milei, no hubiera sacado prácticamente votos.

Destacás la figura de Frigerio como un buen candidato, y hubo situaciones donde, por ejemplo, Alfredo de Angeli fue candidato a gobernador en un escenario quizá mucho más favorable, pero que no fue el candidato ideal en ese momento, ¿no?

Y sí, en esa elección yo siempre lo dije y lo sostengo, si hubiera podido Atilio Benedetti pegar la boleta con Macri, seguramente hubiésemos ganado la Paso y hubiera sido gobernador, pero eso es pasado. Creo que hemos aprendido y que esta vez hicimos lo que había que hacer. Lo de Pedro Galimberti fue también muy meritorio porque hizo una muy buena campaña, sacó muchos votos en las PASO, hizo una muy buena elección en el norte de la provincia, y se sumó a la campaña y se sumó también Schneider.



Uno de los mejores actos de cierre que hicimos fue en Crespo, donde Rogelio anunció que Schneider va a ser ministro de Infraestructura y Obras Públicas. Creo que también Rogelio supo cuidar mucho la relación con el otro sector que compitió, y también el otro sector se integró rápidamente después de las Paso y de haber perdido.

¿Tu presencia en el equipo de Frigerio facilita que gente de nuestra región pueda tener algún lugar en el equipo de gobierno de Frigerio?

Bueno, eso no lo puedo decir porque ni siquiera sé yo dónde voy a estar en el futuro gobierno. Creo que voy a ser parte de este proceso, pero realmente no ha sido un tema que a mí me ha preocupado. Yo quería ganar después de 20 años de venir trabajando por el triunfo, esta vez lo veía cerca y yo quería poner absolutamente todo lo que dependiera de mí para ganar la elección, inyectando incluso mucho optimismo, mucha energía.



Sobre todo en estos últimos 15 días que fue la caravana del triunfo por los 17 departamentos. Ahí tuve también un rol importante como todos, la gente del equipo, muchos entrerrianos y chicos muy jóvenes que aportaron muchísimo, gente de Gualeguay, Federación, Gualeguachu de Paraná y creo que a partir del triunfo veremos qué rol me tocará a mí desempeñar y por supuesto siempre pienso muchísimo en Larroque y voy a hacer todo lo posible por ayudar a Francisco, y obviamente veremos cómo nos integramos en el próximo gobierno.

¿Te preocupa que el presidente no va a ser el que ustedes deseaban? ¿Les da lo mismo ser Massa, o Milei?

No, obviamente nosotros trabajamos muchísimo, en mi caso particular lo voté a Larreta primero, creía que era el mejor candidato. Después, obviamente, trabajamos muchísimo para que sea Patricia. Realmente yo también creo que hubiera sido una excelente presidente. Pero bueno, no se dio. Y ahora veremos qué termina definiendo el electorado respecto del próximo presidente.

Rogelio, en este sentido ¿tiene alguna preferencia?

Yo digo Rogelio es un político que demostró muchísima utilidad cuando fue ministro, para manejar en un gobierno que tuvo minorías de gobernadores, minorías de diputados y ni hablar de senadores, y él como ministro del interior supo manejarse, logró apoyo para los proyectos del gobierno de Macri. Realmente trabajó con una generosidad que lo caracteriza, y una capacidad de amplitud, de vincularse. Obviamente que no es lo mismo que haya sido Patricia la presidenta a que sea otro, pero yo confío mucho en la capacidad que tiene Rogelio de manejarse, más allá del color político, tanto para arriba con el presidente como para abajo con los senadores y los intendentes que vamos a tener en la provincia.

¿Te dolió bajarte de la candidatura a intendente?

Sí, muchísimo, muchísimo era mi sueño. Yo siempre lo dije, que nací y me crié durante los primeros diez años de mi vida en la casa de un intendente. Mi abuelo Lucas, a mí me inyectó el virus de la política y ni hablar de trabajar por este pueblo. Tanto que yo, que ocupaba un rol importante en la campaña de Rogelio, un día le dije, mira, quiero ser candidato a mi pueblo. Y yo pensé que no me lo iba a permitir y después me dijo, bueno, si es tu sueño, yo te apoyo. Y la verdad que me apoyó mucho. Pero aparte yo estaba convencido de que había también muchísimas posibilidades de ganar. Yo hablaba mucho con la gente y veía que la gestión de Hassell tenía muchos problemas, yo creía que realmente se podía ganar.



Pero bueno, después pasaron cosas que no valen la pena analizarlas ahora, Fran (Benedetti) era un excelente candidato, quedó demostrado. Él había sido intendente en Larroque durante siete meses, cuando Darío Benedetti estuvo de licencia y demostró su capacidad para gobernar. Fue incansable haciendo campañas, recorriendo la ciudad durante las Paso y en la general. Yo estoy muy feliz que a pesar de que yo no pude, hayamos ganado con Fran.



El equipo que trabajó conmigo, que es un equipo muy grande, que la mayoría es gente nueva, mucha gente que se sumó, que estuvo acompañándome en todo este proceso. Cuando abandoné mi candidatura, siguió trabajando mucho para Francisco, y estoy muy contento de que lo más importante era ganar y ganamos. Pero sí, sí me costó muchísimo dejar la candidatura, por supuesto.

Cómo se vivió a partir de la hora 18 del domingo esa tensa espera, esa ratificación de que el pueblo entrerriano en su mayoría los iba a apoyar?.

Como te digo, yo soy el que tengo más experiencia por los años de todo el equipo y obviamente estaban todos con un grado de ansiedad muy grande. Yo menos porque tengo mucho fogueo en estos procesos, porque tengo muchas derrotas y también muchos triunfos. Por ahí tenía mucha más tranquilidad porque estaba convencido de que íbamos a ganar.



Nosotros teníamos armado un búnker en el hotel Howard Johnson, donde teníamos nuestro centro de cómputos y nuestras 300 mesas testigo y desde el primer momento que empezaron a cargar las mesas, yo percibí que íbamos a ganar. Uno ya en esto es viejo y ya sabe. Arrancamos con una diferencia muy grande que después se fue achicando, pero yo siempre supe que íbamos a ganar. Estuve convencido en el primer momento y bueno, obviamente no fue fácil.



Tuvimos alguna sorpresa como perder en Paraná, pensé que Gainza iba a ganar. Y sorpresas al revés, como fue ganar con Concordia, que si bien teníamos mucha esperanza de que eso pase, a mí me parecía un sueño después de 40 años, haber podido ganar con Concordia.

¿Y con un oído o con el teléfono también atento a Larroque?

Sí, a los grupos de WhatsApp, yo lo llamaba a los amigos todo el tiempo, a Miguel Díaz, al propio Fran, obviamente estaban todos concentrados en la complejidad que estaba teniendo el escrutinio, así que me contestaban poco. Tenía una ansiedad, te lo juro, más grande por Larroque que por la provincia, porque yo estaba seguro que en la provincia íbamos a ganar, pero en un momento Larroque, por la información que llegaba, se había complicado mucho. Por suerte se dio todo, así que realmente fue un festejo enorme el domingo a la noche.

Improvisado locutor



Kneeteman, risueño, recordó una anécdota "de color" que se dio en el cierre de campaña de Concordia del 21. El día antes del acto en Concordia de cierre, me dice Rogelio ¿tenés el locutor, y le digo: sí, sí, el Tano Gemini, como siempre. Lo llamo al Tano, en realidad me había olvidado de reconfirmarle, y me dice, Sergio: me está avisando el día antes, tengo otro compromiso, no puedo.



Cuando le dije a Rogelio que no iba a poder, me dice, bueno, de castigo va a tener que ser vos. Digo, no, yo no soy, no sé improvisar. Él sabe que yo he hecho teatro toda mi vida, que me gusta, pero yo no sé improvisar. Me dice: vos, arreglate, si sabes manejar el escenario, vas a poder. Así que ese día me tocó subirme al escenario con muchísima vergüenza, con temor. Y en esas PASO ganamos, y por cábala seguí subiéndome a todos los actos a conducir, a presentarlo y bueno lo hice con poca capacidad. pero con muchísimas ganas".