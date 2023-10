Viernes y sábado de teatro en Larroque con "Estrujadas" de Nazareno Molina

Los "teatreros" larroquenses tendrán dos noches consecutivas para anestesiar, si es que la padecen, la ansiedad por las elecciones con una nueva creación de Molina, que promete emociones y los habituales golpes de efecto en los que suelen abordar sus obras y en los que el humor, en dosis, está presente.

Hay que decir además, que otro larroquense, como Rubén Andreatta, gran artista del diseño, también formará parte de la obra, ¿de que manera? con sus geniales lámparas!, que con sus colores y formas, reforzarán la escena y también impactarán en el público. En este link https://www.facebook.com/reel/254201100476270 se pueden ver lo que ha elegido para ambientar el escenario.

A pedido, Nazareno envió a este medio varios párrafos donde explica que "el principal atractivo del texto tiene que ver con los prejuicios, la apariencia, la hipocresía, la mentira, la identidad, los secretos familiares, la mirada del otro y los miedos, la celiaquía, el principio de Parkinson, son algunos de los temas que atraviesa esta historia que está basada en una historia real".



Comentó que "la idea de "Estrujadas" nació al conocer una historia muy cercana que me movilizaba. El solo hecho de imaginar lo que una mentira puede generar y transformar a una persona, me impulsó a generar estos personajes. No ser quien creíste que sos, descubrirte, la aceptación y la reconstrucción. La búsqueda de la verdad".



Detalló también que "el tema principal es la búsqueda de la identidad, algo tan básico y tan importante para llevar la vida. El saber quién soy, de dónde y de quiénes vengo. La búsqueda de una verdad negada para no alimentar a una sociedad que juzga y nos aterroriza. ¿Nuestra peor enemiga?... Los temas de la obra cobran gran relevancia porque son temas muy actuales y del que habla hoy día, desde un adolescente hasta un adulto mayor. La obra es fresca, moderna y por sobre todo, muy realista que con pizcas de humor toca lo más profundo de nuestras fibras".

Funciones:

*Larroque. Viernes 20 y sábado 21 de octubre.

* Gualeguay. Sábado 4 de noviembre

* Gualeguaychú. Viernes 17 de noviembre

* Concepcion del Uruguay. Sábado 18 de noviembre

Sobre qué lo movilizó a poner en escena "Estrujadas", Nazareno destaca que "fueron los temas y la profundidad de esos complejos vínculos familiares que superan la realidad. Llegar al hueso y ahondar en los sentimientos de estos personajes, me generaron el gran interés de llevarla a cabo. Más allá de que el texto es mío, este en particular, me llega más íntimamente porque está basado en un caso real y porque abordo temas muy actuales que en muchos puntos me identifican".

Por último remarcó que "el espectáculo está dirigido a adolescentes y adultos. La variedad de temas de la actualidad, hace que sea una obra interesante de ver por la identificación que producirá en el espectador. La identidad de género, los vínculos familiares, la celiaquía, el principio del Parkinson, los miedos y todo ese abanico de sensaciones y emociones que generan ciertas relaciones humanas, harán que el público salga modificado, que en definitiva, es el objetivo principal".

Sinopsis:

La muerte de Ramón, el padre de la familia, deja al descubierto un secreto. Tres mujeres descubren que la verdad está muy cerca y que lo incompleto, se puede completar. Los prejuicios, la apariencia, la identidad, la mirada del otro y los miedos, son los temas que atraviesa esta historia tocando lo más profundo de nuestras fibras.

Ficha técnica

Dramaturgia: Nazareno Molina

Actúan: Mirta Seijo, Silvia Dell´Aquila, Nazareno Molina y Miriam Schlotthauer.

Diseño de luces: Vanesa Gumiero

Diseño gráfico: Sala B Diseño

Diseño de Escenografía y vestuario: Sabrina López Hovhannessian

Realización escenográfica: Jimena Nicole Pascuali y Sofía Guerra

Asesoramiento en maquillaje: Nancy Valar

Fotografía: Fiorella Romay

Locución: Pablo Duarte

Luminarias: Rubén Andreatta

Grabación de sonido: Iván Grigoriev

Operación técnica y Asistencia de dirección: Magdalena Rodrigo

Asistencia de Producción: Grupo Estrujadas

Producción General: Marcelo Lombardo y Nazareno Molina

Puesta en escena y Dirección: Nazareno Molina