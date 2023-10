El equipo de la mesa local de Juntos por Entre Ríos informó sobre el acto de cierre proselitista a tres días de los comicios, destacando lo repleto del salón "al que no le alcanzó el espacio para contener la cantidad de gente que se acercó al cierre de campaña de la lista que ganó en las últimas elecciones PASO, llamo la atención la cantidad de independientes, jóvenes y emprendedores presentes, tal vez convocados por el perfil y las propuestas que hizo el espacio en la campaña".



En la enumeración de nombres propios, remarcaron la presencia de Cristian Zitterkopf y Maria Elena De Zan y concejales de la lista con la que compitieron en las PASO, así como el diputado nacional y ex intendente Atilio Benedetti, la candidata a senadora Marta Fiorotto, el ex intendente Dario Benedetti, quien tomó la palabra en calidad de candidato a primer concejal de la lista.





El parte de prensa detalló que "luego habló Estela Petelín, que dio un discurso emotivo e hizo un repaso de la campaña y por último, un minucioso y un evidentemente preparado Francisco Benedetti que hizo un pormenorizado análisis de la situación actual del país, la cual considero penosa, de la provincia y la ciudad".



Asimismo, indicaron que Benedetti, luego de trazar un diagnóstico, enumeró las propuestas detalladamente, haciendo hincapié en el trabajo privado, el turismo, las obras de calidad, el control del gasto político, y en un gesto inusual en la política, habló de continuar con las acciones que consideraba positivas de la actual gestión".



Y subrayó que "Frigerio se comprometió a dar respuesta a la problemática de la vivienda, a enripiar el camino al corralito y a mejorar el servicio de salud".