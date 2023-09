La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer este lunes los precios promedios que arrojaron las principales categorías en los remates de hacienda en pie de agosto, los que son calculados en base a los valores obtenidos por las firmas consignatarias que operan en las sociedades rurales de la provincia.



El mes de julio había llevado hacia arriba los precios de la hacienda, básicamente de la invernada, provocado entre otros motivos por una reducción drástica de la oferta de hacienda en pie. Agosto, en tanto, mantuvo esa escasez en la cantidad de animales en plaza, pero le agregó una fuerte devaluación y una suba inmediata de costos.



“Esta recomposición del precio de la hacienda en definitiva termina siendo lógica y esperada, más allá de que los productores no son los que fijan los precios. Recordemos que en 2022 había quedado más de 50 puntos por debajo de la inflación. Este es un comienzo de recuperación, pero es el mercado el que está hablando sobre la oferta y no tanto del precio”, señalaron desde FARER.



Desde la gremial rural agregaron que “hay un escenario que tiene varios elementos que van a jugar. Los feedlot ya están reponiendo en menor medida respecto de lo que venden y si llegan las tan ansiadas lluvias y mejoran los campos los invernadores o criadores van a tratar de recuperar el stock vendido.



A eso hay que adosarle que los rebotes de la devaluación aún son inciertos, por lo pronto ese hecho movilizó el ajuste de todos los costos, provocó desabastecimiento y ausencia de precios, entre otras consecuencias”, indicaron.



De este modo, casi todas las categorías crecieron más de 40 puntos en el mes, sobresaliendo los novillos (+ 75,63%); vacas invernada (+ 61,24%); terneras entre 150 y 180 kilos (+ 56,16%); terneros entre 150 y 180 kilos (+ 51,54%); toros (+ 50,80%) y terneras entre 190 y 240 kilos (+ 50,55%)



Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.



En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de agosto de 2023 son los contenidos en el cuadro de este posteo.