En el marco de los 20 años de la Unión Industrial Entrerriana (UIER) y en el Día Nacional de la Industria, Rogelio Frigerio fue el encargado de cerrar la charla ante emprendedores y empresarios industriales entrerrianos y de todo el país en la ciudad de Paraná. El candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, hizo un análisis de las problemáticas que atraviesa el sector y contó qué hará si es elegido para ocupar el cargo máximo en la Casa Gris.

Al comenzar, ante un auditorio repleto, sostuvo: “Muchos de los que estamos acá rondamos los 50 y 60 años y pienso en que en los últimos 60 años, Argentina tuvo 14 recesiones. Los que tienen 20 años pasaron la mitad de su vida en recesión. ¿Cómo no van a estar enojados con la política? ¿Cómo no van a querer irse del país?”.

Para continuar, remarcó que Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva en el mundo y en ese sentido agregó: “En el caso de nuestra provincia es peor, ya que por poner un ejemplo, es una de las tres con más carga impositiva en la tarifa de energía del país -y sabemos lo importante que es la energía a la hora de producir”.

“No puede ser que, por pagar tarifas excesivas, muchos no puedan ni siquiera pensar en invertir en innovación. No puede ser que no puedan contratar personal por la carga impositiva que esto representa. No puede ser que tengan una fábrica detenida porque no pueden importar. O que hacer un trámite les lleve muchísimo dinero y tiempo que podrían estar usando en planificar el crecimiento de su negocio”, declaró.

Además, Rogelio Frigerio enfatizó que para comenzar a apoyarse en las ventajas que tiene nuestro país, hay que centrarse en la educación: “Tenemos que apostar a ella aunque es muy grande el desafío en este aspecto: hoy en el país sólo el 10% de nuestros estudiantes termina la secundaria en tiempo y forma, y sólo el 16% lo hace en Entre Ríos. Para revertir esta situación, se necesita algo muy básico, que los gobiernos evidentemente no han tenido en las últimas décadas: decisión política. Necesitamos decisión política para que la educación sea una prioridad, así como también la industria y el campo tienen que ser prioridad”.

Sobre el oficialismo, sostuvo que deciden alinearse a los que toman tierras y que apoyan al Ministro de Economía del 115% de inflación interanual. Y sobre el Gobierno Nacional, declaró: “Siguen apelando a los controles de precios y a las discusiones del pasado cuando el mundo avanza cada vez más rápido. No podemos vivir desconectados de lo que pasa en el escenario internacional y en el siglo XXI”.

Y en esa línea agregó: “He escuchado a muchos dirigentes decir que defienden la industria, pero no permiten la importación de insumos básicos para la producción; la única industria que fomentan es la del juicio laboral, que es una traba enorme para la generación de empleo. He escuchado a muchos dirigentes decir que quieren cuidar a la gente, pero hace décadas que vemos al sector privado remando contra la corriente mientras muchos funcionarios están tranquilos en sus oficinas de gobierno”.

El candidato a gobernador de JxER dijo además: “Tenemos que terminar con un Estado que funciona como agencia de empleo de los políticos. Eso es lo que voy a hacer en Entre Ríos si me dan el honor de gobernar la provincia. La gente vive incómoda, sin previsibilidad. Yo creo que la política es la primera que tiene que estar incómoda”.

“Es muy fácil tomar decisiones cortoplacistas desde un despacho sin entender el impacto que tienen. Siempre dije que todos los políticos deberían tener la experiencia en el sector privado, como muchos lo hemos hecho. Y lo digo más de una vez: no tengo plan B, si los ciudadanos no me eligen, me vuelvo a mi campo a seguir produciendo”, sentenció.

Al hablar de sus propuestas, dijo: “Hace años que vengo trabajando con casi 400 técnicos y profesionales desinteresados, muchos que nunca tuvieron un cargo en lo público, en la elaboración de un programa de desarrollo y transformación de Entre Ríos con medidas y programas concretos. Después de décadas de verso y de discursos vacíos, la sociedad entrerriana merece saber qué vamos a hacer para mejorar la vida de todos, cómo y con quiénes. Eso es lo que yo vengo a ofrecer en mi provincia”.

Y en ese sentido, detalló: “Presentamos decenas de propuestas para cada uno de los temas que hacen a nuestra vida: desarrollo productivo, salud, educación, seguridad, vivienda. Vamos a sacarles el pie de encima y dejarlos trabajar. Vamos a terminar con los privilegios y la corrupción e impulsaremos el desarrollo y la innovación”.