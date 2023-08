Clima: De Benedictis sembró buenas expectativas para la cosecha gruesa

El año pasado, en Gualeguay, a esta altura, los productores agrícolas se agarraban la cabeza ante la certeza de lo que ya se venía anunciando, y que Leonardo De Benedictis exponía con crudeza sobre un ciclo productivo castigado por la escasez de lluvias y las olas de calor, lo que para los cultivos de verano iba a ser fatal. No le erró.

Un año después, convocado por la Cooperativa Federada Agrícola Ganadera de Urdinarrain, el climatólogo trajo una paquete de buenas noticias, arrastradas por las señales que da la persistencia del Niño, el requisito indispensable para que este fenómeno de escala global se haga sentir con aportes de humedad que beneficiaría el ciclo productivo hacia una buena cosecha.





Las previsiones para primavera y verano

Los mapas que expuso para los más de 100 colonos reunidos en el SUM del Parque Industrial de Urdinarrain, iban mostrando cómo septiembre será una transición hacia el definitivo cambio de tendencia, donde ya se pueden dar lluvias de mayor importancia, pero será octubre, con la primavera ya consolidada, cuando las reservas de humedad comenzarían a aumentar de manera notable.



Cabe señalar que en todo tiempo aclaró que están dadas las condiciones para que eso suceda, "es una probabilidad alta" indicó, por lo que se espera que esa fuerte perspectiva se transforme en realidad.

De noviembre a febrero se seguirá ampliando el área de cobertura de precipitaciones, que entre marzo y abril comenzarán a moderarse por un debilitamiento del Niño, pero especialmente por estacionalidad.



Sobre el trigo destacó "la cara negativa" y analizó que hasta ahora el clima tampoco fue ideal, porque estamos teniendo altas temperaturas, entonces eso también descolocó un poco el ciclo. Si el niño se empieza a activar y empieza a generarse un volumen de lluvia más importante, consideró probable que aparezcan problemas de sanidad por las enfermedades de fin de ciclo.



En el mapa de la izquierda, la zona amarilla indica un buen nivel de lluvia que podrían alcanzar los 150 mm durante octubre.

Respecto de los incendios, De Benedictis estableció que "obviamente que en el tema de incendios este año es mucho menos significativo, por el hecho de tener mayor volumen de agua. No quiere decir que no pueda haber una semana de extremo calor y se pueden dar, pero con una mayor frecuencia de lluvia estaría un poco más tranquilos en ese aspecto".



Asimismo, y en referencia al comportamiento hidrológico, opinó que la primavera va a ser un factor determinante, porque si logramos completar toda la falta de humedad que tenemos en toda la porción del litoral argentino, en zonas de Buenos Aires, del río Uruguay y empezamos a normalizar todo, si el verano sigue siendo lluvioso puede llegar a ser propenso a tener exceso hídricos importantes".



Agrego además que por la propia estacionalidad en marzo ahí estaríamos alcanzando los picos más altos de los niveles de los ríos y de obviamente de saturación del suelo, porque estaríamos acumulando toda la temporada con lo cual ahí es donde está el mayor riesgo. Eso no quita que podamos tener en el medio de la campaña un evento de lluvia muy grande, que deje un acumulado muy significativo en pocas horas y eso también te descalibra mucho las cosas"