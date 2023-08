Urdinarrain participó de la instancia regional de los Juegos Culturales Evita

Los representantes de Urdinarrain, (dpto. Gualeguaychú) participaron en la Región II, de la cual también formaron parte los adolescentes que llegaron de los departamentos Colon, Ibicuy y Concepción del Uruguay.

Entre los participantes estuvieron:

Canto Solista Sub 18: Danilo Verón.

Canto Solista sub 15: Pedro Lorenzo Arriola y Gonzalo Muller.

Dibujo/Pintura Sub 15: Shaiel Schneider Waldow y Morella Iselli.



Teatro categoría única:

– Grupo 1: Luna S. Moreira, Yasmin M. Romani, Julia E. González.

– Grupo 2: Micaela Cardinaux Fritzler, Francesca Allievi, Julia H. Koelbl

Fotografía (personas con discapacidad): Feliciano N. Berardo, Yamila Gutiérrez.La ciudad obtuvo 4 premios



TEATRO

• 1º premio: “Esa voz”, obra teatral de autoría colectiva – reflexión Del Río (Luna S. Moreira, Yazmín M. Romani y Julia E. González).



• 2º premio: “¿De qué nos disfrazamos?” Obra teatral de autoría colectiva. Mensaje sobre El Río (Micaela Cardinaux Fritzler, Francesca Allievi, Julia H. Koelbl)

FOTOGRAFÍA

• 1º premio: Yamila Gutiérrez

• 2º premio: Nicolás Berardo

Los primeros premios quedaron clasificados para la Instancia Provincial, el próximo fin de semana en la ciudad de Paraná.

Desde el Municipio de Urdinarrain, a través de la dirección de Cultura y Turismo, felicitan a todos los participantes por el trabajo realizado, la participación y el compromiso, deseándoles mucha suerte a quienes pasaron a la instancia provincial.