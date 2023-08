“El país se vistió de violeta por el voto bronca”, analizó Raúl Chaia

Chaia señaló que tras las elecciones PASO se produce desde hace varios años, “un fenómeno de pánico”. “El país se pintó de Violeta, así como hace algunos años, el país se pintó de Amarillo, entonces hay una lectura de lo que sucede a nivel nacional, pero desde afuera también hay una lectura”, explicó.

“Al pintarse de Violeta el país, sabemos que es el voto bronca. Al gobierno nacional no le quedó otra que responder a lo que le venía exigiendo el FMI. La situación se desmadró. Para que el Fondo Monetario Internacional le afloje al país, guita, para que siga flotando, no les quedó otra que hacerle caso en una de las cosas que están presionando, pero lo único que hace es acelerar la inflación y sabemos que la inflación acelera la bronca y la pobreza”, analizó Chaia.

Respecto al resultado de los comicios electorales del domingo pasado, Chaia señaló que los resultados de las PASO, suelen reflejar la bronca, pero que “en las elecciones generales, el votante se vuelve más conservador. La bronca sacó a Cristina, la bronca sacó a Macri, por Fernández y la bronca va a sacar a Fernández, pero no nos lleva a nada”, manifestó.

El comerciante sostuvo que desde el viernes pasado ya se tenía conocimiento sobre algún tipo de variación para esta semana. “Ya se sabía el fin de semana que el Banco Central, a exigencia del Fondo Monetario Internacional, el dólar oficial había cerrado a $299 el viernes, y el fin de semana lo pusieron a un piso de 350 y cerró a 370. Hoy el piso de todo lo que nos rodea aumentó un 30%, entre el viernes y martes”, aseguró Chaia.

En este sentido aclaró que, de alguna manera, los comerciantes buscan protegerse frente a la reposición de los productos. “Mientras sigan frenadas las importaciones por ausencia de dólar, hay un problema, no solo de precio, sino de escasez, no hay stock. Hoy no se sabe a qué precio poner las cosas, porque no se sabe a qué precio se va a poder reponerlas. Los próximos 60 días van a ser muy duros”, anticipó.