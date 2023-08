La Rural de Gualeguay y su postura frente al resultado de las PASO

Los resultados de la PASO superaron las expectativas, que el gobierno oficial quede como la tercera fuerza a nivel nacional era un resultado muy poco pensado. Como ciudadanos tenemos el derecho cívico de demostrar con nuestro voto si creemos o no que estamos bien representados o quien creemos que puede ser nuestro mejor representante.



Si analizamos los datos crudos de estos 4 años de gobierno Kichnerista podemos ver que no han solucionado nada de los problemas de inseguridad, estructurales, sociales, educativos y menos económicos. Al contrario, se podría decir que se han agravado notoriamente, por lo cual el voto ciudadano en la PASO demostró que los ciudadanos no creemos que tenga la solución un gobierno que ya estuvo 4 años y no ha logrado mejorar nada, menos aún, que el candidato a Presidente, hoy Ministro de Economía, tenga la solución cuando la economía muestra índices desastrosos.



No alcanza con emitir y mejorar momentáneamente un sueldo o regalar comida o materiales unos meses antes; una vez más quedó demostrado que el poder del voto manifestado en las urnas no se compra. Este gobierno se nos rio en la cara encerrándonos durante meses en la pandemia, donde miles de comerciantes desaparecieron del negocio; jugó con la salud de los argentinos mientras ellos estaban de fiesta, ninguneó al sector agropecuario en la peor seca de la historia y hoy se les pasó factura.



Cuando comparamos en las condiciones que arrancó este gobierno (fin del gobierno de M. Macri) y como estamos hoy, podemos ver el desastre económico que tenemos.



Tenemos una brecha del 101% cuando en diciembre de 2019 era del 24%, podemos comprar U$ 91 dólares menos con el sueldo; cuando analizamos los alimentos vemos que el poder de compra con nuestro sueldo es mucho menor que en diciembre de 2019 y compramos un 53% menos de alimentos, es decir nuestro poder de compra cayó en 53%. Solamente tenemos mayor poder de compra en los combustibles, siendo prácticamente despreciable en el gas oil principal insumo del transporte de carga, el cual al ritmo que viene, seguramente de acá a diciembre pase a valores negativos.



Por lo tanto, se podría concluir, que hoy estamos bastante más pobres que en diciembre de 2019 y una pregunta que surge es ¿por qué no hay reclamos sectoriales?; ¿será porque los gremios son funcionales al gobierno kichnerista, actuando como fuerza de presión cuando no son gobierno y siendo funcionales cuando son oficialismo? Esto muestra que los intereses de los gremios están por encima de los intereses de los trabajadores a los cuales representan y de los ciudadanos que los padecemos.



Esperemos encontrar en diciembre un cambio de bandera política y que no nos seduzcan con promesas y dádivas para lograr el solo objetivo de seguir en el poder.