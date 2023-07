En ese marco, acompañado de profesionales en la materia como su compañera de fórmula, Alicia Aluani, y el reconocido médico paranaense Guillermo Grieve, Frigerio consideró que “la salud es un tema prioritario” y lamentó que “después de 20 años de gobierno, nunca existió un programa de salud en la provincia”.



Como datos concretos de la realidad provincial, mencionó que “en la costa del Uruguay está concentrado el 65% de los centros de salud y en la costa del Paraná el 35%, una disparidad de recursos que perjudica la equidad en la atención; tenemos un sistema de salud centralizado en los hospitales de Paraná, Concordia, Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay; los hospitales no cuentan con los recursos materiales y humanos básicos para funcionar y, de 63 hospitales, más de 50 funcionan como centros de atención primaria. Es decir, tenemos grandes estructuras, pero faltan recursos y visión estratégica. Y además, en 10 de los 17 Departamentos no se pueden hacer partos ni cesáreas”.



Ante este lamentable panorama, Frigerio anunció: “Hace dos años estamos desarrollando un Programa Entrerriano de Salud para prevenir, controlar y cuidar la salud de los entrerrianos en cualquier punto de nuestra provincia”. “El mismo incluye cuatro niveles de baja, mediana y alta complejidad para lograr, en cuatro años, una atención adecuada en todo el territorio. Para eso, estamos trabajando en una Red Centralizada de Alta Complejidad con la que vamos a garantizar el diagnóstico, el tratamiento y el traslado adecuado para los pacientes de cada rincón de la provincia”, comprometió.



Además, planteó la propuesta de “incorporar centros obstétricos y neonatológicos seguros para la atención segura del embarazo, parto y post parto cumpliendo con los recursos indispensables en cada Institución de Salud Pública para garantizar la mayor seguridad en la atención materno infantil, para que nuestros niñas y niños nazcan en su tierra”.



También propuso “implementar un sistema único computarizado de historia clínica unificada en todos los hospitales y centros de salud; profesionalizar y modernizar el IOSPER, mediante una organización moderna que se logrará coordinando el accionar con los diferentes efectores de salud; avanzar en una modernización y reorganización administrativa con sistemas menos burocráticos, más ágiles, más efectivos y más modernos para la ejecución de trámites y programas provinciales y nacionales; y crear nuevos programas de medicina preventiva en zonas rurales y urbanas para todos los empleados estatales y privados, para tratar precozmente las enfermedades infecciosas, cardiovasculares y tumorales y mejorar la calidad de vida de los entrerrianos”.



“Para todo esto, es necesario un punto fundamental en el que estamos avanzando y que es la base de todo lo demás: escuchar, investigar y tener un diagnóstico preciso de la realidad, ya que no se puede mejorar lo que no se conoce. En ese sentido, estamos haciendo una evaluación de las necesidades de los 63 hospitales y los 305 centros de salud de toda la provincia, para que puedan cumplir sus funciones adecuadamente”, explicitó Frigerio.



Para finalizar, pidió a los entrerrianos: “No nos resignemos. No nos dejemos desanimar. No le creamos al que nos venga a decir que esto es lo que hay, que es demasiado tarde. Porque estamos ante la oportunidad histórica de torcer nuestro rumbo. Llegó el momento de mostrarle a la Argentina y al mundo de qué estamos hechos. Ahora es el momento de tener la provincia que siempre debimos. Ahora es el momento de soñar en grande”.