El diputado nacional, precandidato a gobernador y dirigente agropecuario, volverá a la casa del radicalismo el jueves 6 de julio en vistas de reforzar la adhesión de sectores disidentes con la propuesta de Frigerio. "Vendrá a escuchar cuáles son las problemáticas, a contestar todas las inquietudes" comentaron desde el grupo que organiza el encuentro.

Con el contexto de las PASO como telón de fondo, en la primera visita a Larroque que realizó a principio de junio, varios dirigentes larroquenses "históricos" de la UCR, formaron parte de la ronda que escuchó al precandidato, y quedaron entusiasmados y comprometidos en pedir el voto por el actual legislador en una interna que quizá no lo tenga como favorito, pero que buscará canalizar el sentir de la masa de simpatizantes que no está de acuerdo con la precandidatura "de alguien que no pertenece al partido" enfatizan en alusión a Rogelio Frigerio.

Por el contrario, resaltan la pertenencia radical del abogado nacido en Chajarí, al punto de haber sido concejal y luego Intendente durante dos períodos en aquella ciudad. Además presidió el Comité Provincial de la UCR entre 2016 y 2018.

Además hacen hincapié en su entrerrianía "ciento por ciento", lo que entienden como un plus por la sensibilidad que implica haber desempeñado durante muchos años su actividad agropecuaria y el hecho de haber vuelto a su ciudad natal para ejercer la abogacía, luego de cursar estudios en La Plata.

La presentación de Galimberti en la convocatoria de la Sociedad Rural Argentina