El joven federado señaló que “ la situación es muy compleja porque en las campañas anteriores se generaron muchas deudas y en esta cuestión si uno deja de sembrar no puede pagar lo que debe”. Entonces “no queda que seguir para adelante aumentando la intención de siembra en un porcentaje considerable, aunque los números, en materia de financiamiento, son muy altos. También suma, en la intención de siembra del cereal, el fracaso en la cosecha de soja.”



Los costos

Indicó que “el rinde de trigo tiene que oscilar entre los 2800 y 3000 kilos dependiendo de la tecnología, los insumos que se utilicen, semilla y el arrendamiento del campo. La realidad nos indica que es un número elevado para una zona, sur de Entre Ríos, que los rindes oscilan en los 2500/2800 kilos. El tiempo hasta el momento ha sido benévolo para el trigo, aunque en estos últimos días se ha complicado mucho sembrar, lo que ha generado complicaciones por los altos porcentajes de humedad”.



Destacó que se “ha dado una alta demanda de semillas de ciclos más cortos. En parte porque en la soja todavía hay lotes sin trillar, generando que los ciclos tempranos que son los que más rinden no se hayan podido implantar en su mayoría. Todavía, agrega, dependiendo de la semilla” tenemos una ventana hasta mediados del mes de julio.”



A la deriva

El dirigente y productor remarcó que “ estamos a la deriva, tratando de que no se caiga ningún chacarero, aunque algunos han sufrido esta sequía de manera casi terminal. Inclusive se han puesto campos a la venta para pagar arrendamientos que se debía, también han malvendido animales y hoy- resalta- acceder a un crédito es una misión imposible, porque los mismos están al 110 y 115 % y no se puede tomar ninguno”. Dijo que “lamentablemente el gobierno no lo supo entender, nosotros, por los productores, no nos supimos manifestar y no se han podido lograr líneas de crédito que es lo que se necesita “. Sostuvo que “sembrar se va sembrar siempre, sea por nosotros, los productores, o por otros actores”.



Contó que en la zona “ en la cual trabajo parece mentira que haya tanta demanda de campos después de la tremenda sequía que soportamos. A esto, la demanda de campos, el gobierno lo ve, pero no le importa. Sí a las entidades porque no los mismo sacar un récord de toneladas con un número menor de chacareros, y no con los 70.000 que hemos quedado, número que lamentablemente cada vez baja más. En el caso de las economías regionales, los arroceros se quedaron sin su producción, debido a que con la misma tuvieron que pagar otros cultivos, los que los dejó fuera del esquema. Ni hablar de otras economías como la avicultura que ha sido muy golpeada por la influenza aviar, sumado a que no consiguen un insumo clave como lo es el maíz”.



La Ganadería

Destacó que “aunque cueste creerlo hoy la invernada está más barata que el gordo. El que tiene animales terminados se defiende un poco más. Esto no significa que el gordo haya subido. Lo que si podemos decir es que la invernada bajó por la situación de los campos que si bien ha mejorado en los últimos días, pasamos por casi tres años que parecían un desierto”.



Adelantó que “ el panorama, según especialistas, en septiembre se revierte, la carne va a subir porque no puede seguir en esta situación. Los engordes a corral están llenos, el mercado es muy bajo, el 80 % de lo que producimos depende del mercado interno que está muy deprimido, provocando, esta situación, que los mercados no se muevan”. Advirtió sobre una “faltante de terneros muy grande en una situación que preocupa y que esperamos se revierta a partir de septiembre”.



Caminos

La provincia como buena parte del país atravesó por casi tres largos años de sequía, lapso en el que se pudieron y debieron haber hecho obras en los caminos secundarios y terciarios, aunque en los primarios las rutas dejan muchísimo. Las últimas lluvias intensas dejaron su marca, además de dejar en evidencia que poco y nada se hizo en la seca.



Al respecto Martiarena opinó que “ la falta de trabajo en los caminos marca claramente la inoperancia. No se colocaron alcantarillas nuevas, los caños del Arroyo Venerato en la zona rural de Costa Uruguay (Gualeguaychú) eclosionaron, y así en toda la provincia con productores que no paran de evidenciar su fastidio por el estado de los caminos, ni hablar de puentes caídos y abandonados”.



Cerró diciendo que el que “asuma en la próxima gestión de gobierno tiene que poner el foco en el tema caminos, no solo los rurales, también las rutas provinciales, que salvo en un par de tramos están en pésimo estado y constituyen un riesgo para quienes la transitan”