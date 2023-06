Las PASO en Larroque volverán a definir candidatos en una de las fuerzas políticas, luego de la interna de hace cuatro años cuando Darío Benedetti era intendente y fue a las primarias desafiado por el grupo que encabezó Gerardo Kneeteman.

Este año la primera pulseada electoral se dará entre la agrupación que encabeza Francisco Benedetti, respresentante de la UCR dentro del frente opositor y Cristian Zitterkopf, identificado con el PRO.



Esta mañana se distribuyó el comunicado y la lista de nombres liderada por Zitterkopf y De Zan:



Buenos días queridos vecinos... En esta presentación oficial de nuestra lista, queremos contarles de nuestro proyecto, en este desafío que decidimos transitar juntos y todos los que nos acompañan estamos convencidos que nuestra Larroque merece MÁS, que todos los Larroquenses tienen y deben sentirse escuchados, incluídos, no sentir temor al querer opinar o participar, no deberían de sentirse desprotegidos de parte de quienes los gobiernan.



HACER más para que el trabajador de una vez se sienta cuidado y respetado. Que nuestra juventud tenga las herramientas necesarias para CRECER y progresar.



Pedir soluciones y tener la seguridad de recibirlas.



Somos un equipo de ciudadanos unidos con muchas ganas de hacer un cambio en la política Larroquense y poder llegar a TODOS... trabajar con mucho esmero y dedicación para gestionar lo que se merece cada uno de ustedes.



Convencidos también que la unión hace la fuerza y que todos juntos podemos lograr hacer de nuestra ciudad un lugar seguro, con todas las condiciones óptimas para vivir mejor y respetar los derechos de cada ciudadano.

De más esta decir o quizás no, que nuestras puertas están abiertas para todo aquel que quiera conversar con nosotros o ser parte de esto que hoy le llamamos EQUIPO.



¡GRACIAS!

Cristian y María Elena.

Larroque 27/06/23