El patio escolar se vistió de fiesta con decenas de niños de guardapolvos blancos, recordando la creación del General Manuel Belgrano y también la de la entrañable escuelita. Fue una escena quizá parecida a las que normalmente se podía ver hace mas o menos medio siglo, en pleno apogeo de la colonia, poblada en su mayoría por inmigrantes alemanes, asentados en la zona para "agregarle valor" al campo argentino en diversas actividades.

De allí provenían los alumnos, de rasgos definidamente europeos, al punto que Luis "Tito" Otto, nieto de los pioneros de la zona, el ex alumno que aportó datos de la historia durante el acto realizado el martes, habló de las "cabecitas amarillas" cuando se refirió a él y a sus compañeritos, que en su inocencia germana, les costaba hablar en castellano, algo que la maestra les pedía a riesgo de recibir una penitencia si no lo hacían.

Son recuerdos de vivencias que contrastan de un modo increíble con la actual realidad de ese rincón entrerriano, habitado por las poquitas familias que ha quedado, que junto a otros que han emigrado pero que siguen teniendo lazos afectivos, también ayudan a sostener la actividad escolar.

Claudia Monti, la actual directora, encaró la organización de lo que fue el primer paso hacia el encuentro pactado para la primavera, en un evento que promete ser masivo. A su invitación, respondieron alumnos y docentes de varias escuelas rurales, con realidades parecidas, en edificios que se sostienen en pie gracias al trabajo de las docentes que gestionan aportes para el mantenimiento de donde sea, cuando hay que pintar, cambiar revoques o poner cielo rasos. En este caso hay dos lindas noticias que contribuyeron a que la escuela mejore su aspecto ahora y a futuro: la pintura con la colaboración de la comuna de Irazusta, (que también donó la placa recordatoria) y la donación del cielo raso por parte de Leonardo Sellanes.

Las colegas de Claudia se sumaron al festejo y participaron del acto, en la conducción, en las palabras alusivas y en el armado del gran homenaje a Belgrano, con el "Saludo a la bandera", y mientras sonaba la versión de Fabiana Cantilo, los chicos la interpretaron en lenguaje de señas, un verdadero gesto de amplitud en tiempos donde la inclusión es más una declamación que una realidad.

El descubrimiento de la placa, a cargo de la directora, la Supervisora Lucrecia Reyn y la presidente comunal, Betina Hilt, contribuyó al clima emotivo de la jornada que alcanzó su máximo nivel cuando "Tito" Otto repasó la rica historia de la escuela, sus docentes y algunas picardías de aquellos días. El video recrea ese hermoso relato, lleno de gratitud y sentimientos.

También acompañaron concejales de la comuna, el comisario de Irazusta Juan Eduardo Herlein y el diputado provincial Nicolás Mattiauda.

Monti hizo alusión a lo que viene, el reencuentro, en primavera pero aún sin fecha definida "donde no va a quedar nadie sin invitar para la gran fiesta de los 75 años de la escuela". Agradeció a su familia y a los vecinos Abel y Gabriela, que "siempre están" y ayudaron a la comunicación con los ex alumnos. Tuvo un saludo especial a las "batalleritas" un grupo de amigas de todo el país que comparten actividades de pintura con Claudia y que se han convertido en "madrinas de la escuela". Por último, invitó a compartir chocolate y tortas y a cantar el feliz cumpleaños, que reforzó la nota festiva de la soleada mañana.

Gabriela Marchesini, vecina y colaboradora de la institución, y concejal de la comuna de Irazusta, acercó a este medio dos saludos con motivo del aniversario. El primero de ellos, enviado por "Bubi" Gabriel, un ex alumno que no pudo estar presente: Un saludo de todo corazón al actual maestra de la escuela Claudia Monti y un profundo recuerdo para nuestros ex maestros. Elisa beatriz Moreira Serorena, Ramón Pereda, Mabel Cazaux y María Cristina Kasten de los ex alumnos Abel Gabriel, Marta Zaída Gabriel de González y Lorenzo Gabriel que concurríamos a partir de 1948 hasta terminar tercer grado. Lamentamos no poder acompañarlos en la conmemoración de los 75 años de existencia de nuestra querida escuela.

También el mensaje de Esther Schneider, vecina de la escuelita, que mandó muchos cariños, aludiendo que cuando llovía los chicos debían quedarse en su casa hasta que los vinieran a buscar. "Era tan buena -acota Gabriela- que les hacía exquisiteces y la gurisada chocha!!!! Hermosas recuerdos de esa gran vecina.