En el mismo acto, también se procedió a la apertura de ofertas para obras en Pueblo Liebig y San Benito, por un monto que supera los 636 millones de pesos.

Al respecto, Bordet dijo “en el caso de Larroque se trata de una gran obra para el desvío del tránsito pesado y que es complementaria a la pavimentación de la ruta 51, que ya está terminada y mejorará la transitabilidad vial en la zona”.

“Entre Ríos es una provincia donde hay diálogo, respeto, tranquilidad y esto es un legado importante que le dejaremos a los entrerrianos”, agregó el gobernador entrerriano.

En el Salón de los Gobernadores, también estuvieron presentes, la directora administradora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez y además de Hassell, los intendentes de Pueblo Liebig, Julio Pintos y de San Benito, Exequiel Donda, además de representantes de las empresas.

Saldar una cuestión histórica

Al realizar declaraciones, el presidente municipal Larroquense dijo que es “una obra muy muy anhelada y esperada, por la cual venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo con todo el equipo de Vialidad provincial, que fue quien llevó adelante el proyecto. Felizmente hoy contamos con la presencia de ofertas de una empresa, así que esperaremos los pasos administrativos. Creo que hoy nos vamos con un saldo muy favorable”, remarcó.

Consultado sobre los detalles de la obra, el intendente explicó que “hace dos años se inauguró formalmente todo lo que es la extensión de la ruta N° 51, que nace en la localidad de Larroque. Lo que nosotros veníamos solicitando es el enlace de la ruta provincial 51 con la ruta provincial 16”, e indicó que “luego de distintos proyectos se tomó la determinación de hacerlo por etapas. En este caso, sería la primera etapa que es sobre la calle 25 de Mayo, una de las avenidas principales de nuestra localidad. La obra comprende la calzada de hormigón reforzado porque está preparada para tránsito pesado, y las obras de desagüe”, precisó.

Por último, Hasell aseguró que “esto viene también a solucionar y a saldar una cuestión histórica de nuestra comunidad que es las dificultades que se presenta en esa avenida los días de lluvia. Una solución integral para esa zona de nuestra de nuestra localidad”, concluyó.

Un legado para los entrerrianos

Por otra parte, Bordet señaló que “siempre trabajamos sin mirar ni importar el signo político del intendente. Yo he sido intendente y no hay cosa que duela más a la comunidad que se lo discrimine por el color político, para eso son las elecciones. Después pasan y hay que trabajar, esto es lo que hicimos y por eso cumplimos con todos los intendentes de todos los signos políticos con los cuales me une una gran relación, incluso de amistad en muchos casos. Son ocho años gestionando en conjunto y además de la gestión también influyen otras cuestiones que hacen que hayamos transitado todo este tiempo respetando en democracia. Sobre todo ahora que se celebran 40 años de democracia, respetando, teniendo la tolerancia necesaria y fundamentalmente la convivencia”.

“Más allá de lo que puede suceder en otros lugares donde hay una grieta muy marcada, acá en Entre Ríos sucede lo contrario. Aquí hay diálogo, respeto, tranquilidad. Es una provincia donde hay diálogo y esto es un legado importante que le dejaremos a los entrerrianos”, concluyó.

La obra en Larroque

Se trata de la pavimentación de la avenida 25 de Mayo y los trabajos comprenden obras básicas y la construcción de la calzada de hormigón. La obra tiene un presupuesto oficial de 285.673.151 pesos y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto consiste en la prolongación de la avenida 25 de Mayo, desde el actual camino utilizado como desvío de tránsito pesado, hasta calle Eva Perón. El diseño propuesto consiste en la construcción de dos calzadas de hormigón con cordón integral, separadas con un cantero central, garantizando de esta manera la seguridad y resguardo peatonal.

Complementariamente a se prevé la ejecución de un sistema de desagües sobre avenida 25 de Mayo y sobre un tramo de calle Moreno, constituido por obras hidráulicas que están conformadas por 10 cámaras de captación, siete cámaras de inspección o registro, dos alcantarillas de hormigón armado, canales, badenes y conductos de caños de diferentes diámetros.

Se realizarán también trabajos de señalización horizontal y vertical en todo el tramo, y la incorporación de lomadas reglamentarias sobre la avenida 25 de Mayo.

Comprende además la extracción de árboles, forestación compensatoria, retiro de cerco perimetral, terraplenes y construcción de cordones de hormigón.

Las demoliciones, excavación no clasificada, traslado columnas para luminarias y traslado de postes, excavación para fundaciones de obras de arte y provista de caños de hormigón estará a cargo del municipio de Larroque a través de un convenio marco