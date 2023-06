Viviana Vila, la periodista deportiva de amplia trayectoria en medios nacionales y conocida del larroquense Fernando Virué, con quien compartió tareas en Fútbol para Todos, de vez en cuando intercambian mensajes con el actual productor de TNT Sports y en uno de sus últimos chats reconoció a Gastón Benedetti, como copoblano de "Maca" y que el 13 de Estudiantes es un "crack" y que "si nada raro le pasa, Europa lo espera".

Lo que hasta hace poco era una situación probable solo en sueños, empieza a dejar de ser descabellada, a fuerza de algunas actuaciones sobresalientes del Vasco y otras, en las que no resaltó tanto, pero que igualmente fue útil para sostener una racha impresionante del club platense sin derrotas, que arrancó, casualmente o no, cuando el larroquense debutó en primera, tanto en el torneo argentino como en Copa Sudamericana.



Y otra vez "casualmente o no" se supo que de acuerdo a lo que publicó el club en su página web, que "Gastón Benedetti puso la firma y amplió su vínculo contractual con el club hasta diciembre de 2025. El defensor categoría 2001, nacido en la ciudad entrerriana de Larroque, se formó en el club tras haberse incorporado en 2010.

Su presentación en Reserva se produjo en 2018, y dos años después tuvo su primera pretemporada con el Primer equipo. Durante 2022, pasó a préstamo a Guillermo Brown de Puerto Madryn para jugar en la B Nacional.

En este 2023, tras su regreso al club, Gastón tuvo su debut en Primera de la mano de Eduardo Domínguez. Su primer partido en el elenco principal fue en el triunfo 2-0 ante Newell´s, por la 9° fecha del torneo Binance, siendo titular. Luego de ese encuentro Benedetti disputó como titular 14 partidos y marcó los dos goles en la victoria 2-0 ante Vélez, en UNO, en la 15° jornada del torneo local.