El Poli repleto de familias en la muestra e inicio del campamento de la Colonia

La actividad consiste en el inicio del campamento, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de enero, más la muestra en el primer día, regresando a Plaza San Martín, como ya es tradición, el miércoles alrededor de la hora 11.

“Quiero destacar el valor que tiene para colonos el campamento, gratos momentos que quedan grabados para siempre”, remarcó Leonardo Hassell, intendente de la ciudad, al hacer uso de la palabra.

Además, felicitó y agradeció el trabajo de Deportes, de profesores y del equipo, remarcando “en un Polideportivo 365, abierto a la comunidad que los larroquenses disfrutan a pleno, más aún en verano y todos los días, que se refleja en la cantidad de gente en cada jornada”.

“El Deporte para esta administración municipal conforma una política de acción primordial, por los valores y demás beneficios que genera, principalmente en nuestros gurises”, agregó el presidente municipal.

La actividad

Se inició de mañana, con la presencia de colonos de 5 y 6 años de edad a pasar el día. A las 17 horas se sumaron los de 7 a 12 años, con el propósito de iniciar el campamento, que no marcará el final de la Colonia porque tendrá continuidad el resto de esta semana más la que viene.

Gracias

“Quiero agradecer principalmente a las familias por la confianza que depositan en nosotros al dejarnos a sus niños y niñas, no solo en la colonia o el campamento, si no a lo largo de todo el año”, dijo Nicolás Alem, director de Deportes, enumerando el “Torneo Barrial”, “La Escuela en el Poli”, intercolegiales, etc. “siempre nos sentimos acompañados y apoyados”, agregó, resaltando “la tarea y el compromiso del grupo de profesores, particularmente a Fernanda (Alem) y Maricruz (Korell) que coordinan la colonia y cada evento, llevando a cabo la tarea de campo en cada actividad”.

La muestra

Se llevó a cabo en la pileta rodeada por una multitud como quizás nunca antes, donde los participantes mostraron “todo lo que vienen aprendiendo durante la colonia de vacaciones y las actividades de pileta y el avance que van alcanzando y diferentes niveles año a año, hasta llegar a la parte profunda de la pileta adonde ya nadan”, explicó Alem.