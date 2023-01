Matías Martiarena, la desolación de la sequía en primera persona

En sus redes sociales, el presidente de FAA Gualeguaychú, publicó lo siguiente:

Jamás vi o escuché de algo parecido a lo que vivimos estos días, desde que me conozco mi vida rondo a la vuelta del campo, no había ni quería otras opciones cuando decidí emprender mi actividad, me levanto todos los días a hacer lo que me gusta, pero ya hace tres años que el clima no acompaña y estos últimos meses y días son realmente caóticos.

Ya no sé qué pronostico mirar, aunque sea uno que nos mienta cómo para motivarnos, no se a que otro santo rezar. No sólo se va la humedad si no también se evaporan las ganas!! Es inexplicable la angustia que da ver que tus proyectos se evaporar y que todo lo que costó planificar, invertir y arriesgar se evapora con el viento que quema la cara.

Por suerte la hacienda en nuestro caso está en buen estado y esperamos no tener perdidas por muerte, no nos quedan alertas por activar! No nos queda más que rezar a que llueva y acompañar a todos aquellos que la sufren igual que nosotros, ojalá que resto termine pronto!! Fuerza a todos!!!