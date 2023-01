Grilla de Eventos de la 31º Fiesta del CABALLO

Cabe recordar que en esta nueva edición, la primera después de los 30 años, se observan varios cambios en el armado de la fiesta, en los que por ejemplo, se agregará una noche mas (la del jueves) con Jineteadas y la ubicación del escenario mayor, para mejor vista del público. Además se contará con tres pantallas gigantes.



Miércoles 25 de Enero Escenario

Belén y Walter Stibien. Urdinarrain ER

Abel Alba. Recitados Urdinarrain ER

Presentación Representantes de escuelas de

Danilo Pérez y su Conjunto. Urdinarrain ER

Miguel Pereyra y su grupo. Gualeguaychú ER

Eleccion, Representantes de escuelas de ACEDU

Los Ara Vera Sauce. Sauce de Luna ER

Grupo Fantasía. Urdinarrain ER

Jueves 26 de enero - Escenario

Claudio Obispo Trio Basavilbaso ER

Ballet Martin Sanchez Urdinarrain

Los Peñeros Esperanza Sta. Fe

Jineteadas en el campo.

El Pato Viganoni San justo

Sorteo bono

Jineteadas en el campo

Joaquín Padularrosa Victoria ER

Marcos Martin Concep del Uruguay ER

Cierre Disk Jokey

Viernes 27 de enero Escenario

Acto escolar en el campo

Ballet Compañía Federal de danzas Folkloricas Revolución Federal Gral. Ramírez

Sincopa Saladillo Saladillo Bs As

Presentación tropillas y gente de trabajo de Campo

Jineteadas en Rueda de bastos

Grupo Tus Amigos. La Fuerza Rosarina Rosario Sta. Fe

Jinetadas en ruedas de clina

Heredando Raíces Ibicuy ER

Sorteo del bono

Rueda Broche de Oro en Clinas

La Gurisa del Chámame Villaguay ER

La Contra Cumbia Sta. Fe

Cierre Disk Jokey



Sábado 28 de enero Escenario

Desfile de Agrupaciones

Acto con autoridades

Fejumas Arrecifes Bs As

Ballet Ayelen Carreño Urdinarrain

Agrupación Folcklorica Aires de Danza. Villa Paranacito. Coordina Carla Escobar

Recepción de representantes de las agrupaciones

Reconocimiento a Colaboradores con la trayectoria de más de 25 años

Viento Norte Folk Gdor. Sola ER.

Presentación de la gente de trabajo de campo.

Jinetadas. Ruedas de clina

Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres Embajadores de la Música.

Elección de la postulante

Jinetadas. Ruedas de bastos

Los Pioneros del Chámame Colonia Elías ER

Sorteo de los bonos Rifa del Festival

Sorteo de agrupaciones.

Los Magníficos del Litoral Bs As

Rueda de Broche de Oro

Herencia Chamamecera Hnos. Ocampo Cuchilla Redonda ER

Diego Galván y los del Fuego. Gualeguay ER

Cierre Disk Jokey

Cierre.

3 noches de jineteadas 26, 27 y 28 de enero

- LAS 19 TROPILLAS QUE PARTICIPAN -

La Surera de Jorge Saap – Ibicuy ER

Los Diablos Negros de Laureano Papes - Urdinarrain ER

La Bochinchera de Marcelo Cugat - Santa Lucia Bs As

La Sin Quererencia de Luciano Simo - Perez Millan BsAs

La Yunta de Roberto Leoz – Indio Rico Bs As

Fogón de Pringles de Marcos Echemendy - Coronel Pringles Bs As

Los Taitas de Fermin Mendizabal – Rauch Bs As

La Argentina de Victor Rotondo - Roque Perez Bs As

La Embrujada de Marcelo Martinenco La Laguna Cba

La Flor del Pago de Eduardo - Daneo Etruria Cba

Los Bonitos de Nestor Sosa – La Plata Bs As

Los Teros de Gonzalo Urrutia - La Plata Bs As

La Cerda Brava de Enzo Pergolessi – Tostado Santa Fe

El Cencerro de Franco Piccione - Arrufo Santa Fe

La Costera de Oscar Viganoni –San Justo ER

El Entrevero de Angel Eclesia – Costa Grande Dte ER

La Sin Querencia de juan Mario Olier – Maria Grande ER

La Argentina de Peco Lolich - Pascana Cba

El Relincho de Carlos Oggero – Virginia Santa Fe

En el escenario del campo

ANIMADORES Y PAYADORES

TAPE CHANA - UBERFIL CONCEPCION - IVAN HOFTETER - MANUEL “TITO” GARCILAZO

CHANO IZAGUIRRE – MARCELO PELLEJERO - MIGUEL GOMEZ

* VALOR DE LAS ENTRADAS *

FIESTA PROVINCIAL DEL CABALLO”.

MIERCOLES 25/01: LA ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA

JUEVES 26/01: $ 2.000.- JUBILADO CON CARNET $ 1.000.-

VIERNES 27/01: $ 3.000.- - JUBILADO CON CARNET $ 1.500.-

SABADO 28/01: $ 3.000 - JUBILADO CON CARNET $ 1.500

MENORES DE 12 AÑOS SIN CARGO, PRESENTANDO D.N.I -

ANTICIPADAS PARA “LA CONTRA” DEL DIA VIERNES 27/01 A APRTIR DE LAS 02:30 AM $ 1.500.-. EN PUERTA $ 2.000.-