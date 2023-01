Celia Taffarel y el desafío de contar lo que se siente sobre el escenario de Cosquín

Esta mañana, luego de las tremendas vibraciones interiores que sacudieron a nuestros artistas en el escenario Atahualpa Yupanqui, Celia, la voz femenina del dúo, expresó las sensaciones que a raudales vivieron en el mítico templo del folclore:

"No sé si podré poner en palabras lo que sentimos anoche. Hemos venido a Cosquin muchas veces, a sentarnos a escuchar en la plaza emblemática. A disfrutar y a Cantar, porque es uno de los únicos festivales más allá de lo criticable, donde se escucha y se canta.



Pero llegar después de una larga carrera, de muchos años en los cuerpos y en el alma con la misma convicción del comienzo no fue fácil



Pisamos el escenario cuando caía la tarde, asomaba entre las sierras mi astro preferido. Casi llena la luna coscoina, recortaba la silueta de las sierras que acunaron nuestra juventud estudiantina.



Allí el campanario iluminado visto desde otra perspectiva, desde ése inmenso escenario lleno de tecnología, con gente detrás de escena que corre para que salga todo bien y sin solución de continuidad. Porque éramos muchísimos trabajadores de la cultura, la mayoría jóvenes buscando mostrar lo que nos gusta hacer.

Un jurado de lujo, nos recibió con cálidas palabras, desde la experiencia, desde el profesionalismo. Arenga perfecta para poner la energía donde debe estar, el objetivo no es ganar un certamen, es mostrar en un lugar importante, significativo lo que venimos haciendo hace tanto.



El tema elegido por nosotros es el que nos acompaña hace más de treinta años: Chacarera del río seco, porque es de Linares, porque es nuestra historia, porque es una epopeya quizá novelada, pero nos gusta, la historia de amor detrás de las batallas por el federalismo. Garzas viajeras lo eligió el jurado y es también una obra que nos emociona, nos acerca al Uruguay, a Aníbal, a su canto fundamento.



Compartir con Alejo, es la emoción mayor. Mayka nuestra co equiper de acomodó en el mejor lugar para retratar las imágenes de un momento inolvidable. No importa si pasamos a otra ronda, realmente no importa! Hasta acá llegamos con la alegría de seguir vivos, cantando y recibiendo el afecto de todos lados: amigos, familia, colegas, coreutas, compañeros de trabajo, copoblanos, coprovincianos. Gracias a la vida como dice Violeta Parra, por permitirnos disfrutar del arte, por dejarnos ser parte de una noche que queda atesorada para siempre".



Abrazos Dúo Celia y Mario Alejo Escobar.